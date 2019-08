Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato alle 10 il secondo giorno di consultazioni con le delegazioni parlamentari dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo aver incontrato ieri la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico e i gruppi parlamentari minori, oggi sarà il turno dei gruppi principali: prima Fratelli d’Italia, poi il PD, Forza Italia e infine, nel pomeriggio, Lega e Movimento 5 Stelle (qui trovate il calendario dettagliato). Dopo la fine degli incontri, probabilmente intorno alle 18, sapremo come il presidente della Repubblica deciderà di gestire il seguito della crisi.

Il Post seguirà gli avvenimenti della giornata con un liveblog.

11.31 – Corazzieri di guardia di fronte alla porta che conduce allo studio del presidente.



11.25 – Tra circa mezz’ora sarà il turno della delegazione di Forza Italia.

11.24 – Al termine del suo brevissimo intervento, che di fatto non aggiunge nulla di nuovo, Zingaretti si allontana insieme alla delegazione PD senza accettare domande dai giornalisti.

11.23 – Se non sarà possibile raggiungere un accordo, continua Zingaretti, l’unica alternativa sono le elezioni anticipate a cui il PD è pronto.

11.22 – Zingaretti dice che il PD è disponibile a formare un «governo di svolta» ed elenca i cinque punti «non negoziabili» per il PD (quelli approvati ieri dalla direzione nazionale del partito): vicinanza all’Unione Europea, valori democratici e centralità del parlamento, nuove politiche migratorie, economiche e sull’equità sociale (tutti punti molto generici).

11.20 – Sta parlando Zingaretti.

11.18 – Come sempre durante le crisi politiche il presidente della Repubblica parla solo ufficialmente e lo fa con grande parsimonia, ma possiede comunque dei metodi per far conoscere quel che pensa (confidenze ai leader di partito, chiacchiere tra alti funzionari e giornalisti esperti di Quirinale). Basandosi su queste fonti “informali” tutti i giornali scrivono che questa volta Mattarella ha in mente una crisi brevissima.

Non concederà ai partiti settimane intere per condurre le trattative. Se oggi un accordo sembrerà possibile, ma non ancora ultimato, scrivono, concederà qualche giorno in più per nuove trattative. Se non dovesse andare bene, lo scioglimento delle camere e le elezioni anticipate sono ancora sul tavolo.

11.13 – Poco fa dicevamo dell’apparente unità dei gruppi dirigenti PD su come gestire la crisi. C’è però una vistosa elezione: l’eurodeputato Carlo Calenda, attivissimo su Twitter e fuori, che ha fatto sapere che se il PD si alleerà con il Movimento 5 Stelle lui uscirà dal partito (a dire il vero non è la prima volta che fa una simile minaccia). Poi, ieri, ha fatto una nuova dichiarazione.

Fino ad oggi ho difeso la linea politica decisa nella scorsa direzione. Oggi quella linea è cambiata. Il mio pensiero è noto e vi rimarrò fedele. Ma non parlerò più fino alla conclusione del negoziato con i 5S, per non pregiudicare l'unità del partito in un momento delicato.

Per qualche minuto nella nostra redazione c’è stato il dubbio se organizzare alcune scommesse su questa promessa. La nostra professionalità ha però avuto rapidamente la meglio.

11.04 – Come i più attenti tra di voi avranno già notato, questa volta i corazzieri che montano la guardia di fronte alla porta che conduce allo studio del presidente della Repubblica sono vestiti di bianco, invece che con la solita giaccha nera. La ragione è molto semplice: si tratta della versione estiva della grande uniforme che i corazzieri indossano quando prestano servizio al Quirinale (sul sito dei Carabinieri ci sono tutte le informazioni in merito di cui potreste avere bisogno).

10.57 – C’è stato bisogno di un supplemento di sedie per farli accomodare tutti quanti.

#Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

10.56 РLa delegazione ̬ formata dal segretario Nicola Zingaretti, dal presidente Paolo Gentiloni, dalla vicesegretaria Paola De Micheli e dai capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

10.55 РLa delegazione PD ̬ appena arrivata al Quirinale.

10.50 – Il gruppo dirigente del PD è insolitamente unito nel voler trattare con il Movimento 5 Stelle: sono d’accordo sia il segretario Zingaretti e i suoi alleati che Matteo Renzi, fino a pochi giorni fa ostile a qualsiasi apertura al partito guidato da Luigi Di Maio. Rimangono però alcune piccole differenze tra le due fazioni: Renzi è a favore di un governo breve che definisce “istituzionale”. Zingaretti, dopo un’iniziale freddezza, ha detto di volere un governo politico che duri fino alla fine della legislatura. La mozione approvata ieri dalla direzione esclude esplicitamente la prima alternativa e appoggia la seconda.

10.46 – In realtà sembra che effettivamente la vicesegretaria del PD Paola De Micheli dovrebbe essere presente all’incontro con il presidente della Repubblica.

10.43 – Secondo quanto riferiscono tutti i principali quotidiani le trattative tra PD e Movimento 5 Stelle sono già iniziate e c’è un accordo di massima per “provarci” (LeU, la cui piccola delegazione al Senato potrebbe essere fondamentale per avere la maggioranza, ha già fatto sapere di essere convintamente disponibile). Zingaretti probabilmente dirà al presidente della Repubblica che un accordo per una nuova maggioranza è quindi possibile e che avrà bisogno di qualche altra giornata per ultimarlo.

10.40 – Per quanto riguarda le questioni più strettamente parlamentari: la delegazione PD andrà dal presidente della Repubblica con un mandato chiaro, affidato al segretario dalla direzione nazionale del partito che si è tenuta ieri. I delegati presenti in direzione hanno acclamato all’unanimità una mozione in cui Zingaretti proponeva di trattare per la formazione di un governo basato su una «larga maggioranza» (quindi con il Movimento 5 Stelle, ma anche altre forze se si trovassero) e che abbia l’obiettivo di durare per il resto della legislatura.

10.36 – A meno di sorprese (come la presenza della vicesegretaria Paola De Micheli) i delegati PD saranno tutti maschi, così come era composta da soli maschi anche la delegazione inviata alle consultazioni dell’anno scorso (la trovate qui sotto).

La delegazione del PD al Quirinale: tutti rigorosamente maschi (e nessuno nato a sud del Tevere)

10.33 – Tra mezz’ora inizierà uno degli incontri più importanti della giornata: quello con il PD. La delegazione del PD dovrebbe essere formata dal segretario Nicola Zingaretti e dai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci (quello dell’elicottero, vedi sotto).

10.31 – Scusate, ci eravamo persi la consueta foto dell’ufficio stampa del Quirinale con gli ospiti di Mattarella seduti davanti al tavolino da caffè.

#Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

10.29 – Insomma, tutto come da attese. Meloni ora chiede se ci sono domande.

10.27 – Meloni dice che l’unico modo di avere un governo stabile è andare a votare (che da sempre in Italia è la giustificazione per far cadere i governi e andare ad elezioni anticipate).

10.25 РOra si sta impelagando in una complicata riflessione costituzionale sul perch̩ Mattarella dovrebbe sciogliere il Parlamento e andare al voto anche se ci fosse una maggioranza alternativa. Non le sta uscendo benissimo.

10.23 – Meloni ammette che la consultazione con la sua delegazione è quella che desta meno “suspense” (dice che lo rivendica con orgoglio perché segno della loro coerenza e costanza – purtroppo per lei anche della sua scarsa rilevanza).

10.22 РGiorga Meloni ̬ appena uscita e sta iniziando a parlare.

10.21 – Gli scenari più probabili alla fine di questa giornata sono: l’inizio di un accordo tra PD e Movimento 5 Stelle (che, è bene sottolinearlo, non necessiaramente porterà alla formazione di un nuovo governo) oppure, meno probabile, il riconoscimento che le consultazioni sono fallite e la nomina da parte del presidente della epubblica di un governo di “garanzia elettorale”, cioè che porti il paese alle elezioni rapidamente, potenzialmente senza bisogno di ottenere la fiducia (gli scenari li trovate elaborati un po’ meglio qui).

10.15 – Tornando alle consultazioni: non ci si aspetta granché dall’incontro tra Mattarella e Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Meloni è da sempre favorevole a un ritorno alle urne e ad un’alleanza con la Lega. Insomma, non sono disposti ad appoggiare altre maggioranze, attaccheranno qualsiasi accordo tra altre forze politiche e invocheranno per gli italiani il diritto a esprimersi votando.

10.10 – Una nota di colore: il capogruppo al Senato del PD, il renziano Andrea Marcucci (che tra poco sarà insieme al segretario Zingaretti nella delegazione inviata alle consultazioni), in questi giorni ha fatto la spola tra Roma e la sua villa sulle colline fiorentine con l’elicottero di sua proprietà . Marcucci è infatti l’erede di una ricca famiglia di finanzieri con grossi interessi nel settore farmaceutico.

10.05 – Puntualissima, è appena entrata al Quirinale la delegazione di Fratelli d’Italia guidata dalla presidente del partito Giorgia Meloni.

10.02 – Intanto per cominciare un breve riassunto degli incontri di oggi al Quirinale:

• Ore 10: Fratelli d’Italia

• Ore 11: PD

• Ore 12: Forza Italia

• Ore 16: Lega Nord

• Ore 17: Movimento 5 Stelle

10.00 – Buongiorno e benvenuti al liveblog del Post sul secondo giorno di consultazioni!