I risultati delle elezioni amministrative, in sintesi

Oltre che per le elezioni europee, domenica si è votato per le amministrative in 3.654 comuni e per le regionali in Piemonte, dove ha vinto il centrodestra. Le città più importanti in cui si eleggeva il nuovo sindaco sono cinque capoluoghi di regione – Bari, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara – e 29 capoluoghi di provincia, tra cui Bergamo, Livorno, Ferrara, Pavia, Reggio Emilia e Modena. Il conteggio dei voti è ancora in corso in molte città, ma qualche notizia già c’è: il grande risultato della Lega alle europee si è tradotto in diversi ottimi risultati per le liste di centrodestra a livello locale, ma ci sono stati anche molti risultati favorevoli al centrosinistra e al Partito Democratico.

A Bari lo spoglio va a rilento ma le proiezioni attribuiscono una netta vittoria al primo turno al sindaco uscente Antonio Decaro, del centrosinistra; a Firenze ha vinto al primo turno il candidato del PD e sindaco uscente Dario Nardella; a Perugia è invece molto avanti il sindaco uscente di centrodestra, Andrea Romizi; a Pescara è ancora tutto in bilico. Il centrosinistra ha vinto anche a Bergamo, dove è stato rieletto al primo turno il sindaco uscente Giorgio Gori, ed in vantaggio a Modena con il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli. A Livorno – città che era amministrata dal Movimento 5 Stelle – andranno al ballottaggio i candidati di centrosinistra Luca Salvetti e centrodestra Andrea Romiti. A Ferrara, invece, è in vantaggio il candidato di centrodestra Alan Fabbri.

Il Post sta seguendo lo spoglio dei voti in diretta, con un liveblog: ci troverete tutte le informazioni sulle altre città, man mano che arrivano.