I programmi dei partiti italiani per le elezioni europee 2019

In vista delle elezioni europee del 26 maggio, i principali partiti hanno già presentato le liste dei propri candidati, più o meno si sa dove siederanno a Strasburgo e già da tempo vi avevamo detto tutto su come si vota. Quello che mancava erano solo i programmi elettorali, che sono la cosa più importante se si vuole decidere per chi votare.

Qui li trovate quasi tutti, manca quello della Lega, che sul suo sito ha pubblicato solo il documento programmatico della nuova alleanza di partiti nazionalisti e sovranisti euroscettici. Il Post ha provato a chiedere informazioni al partito, ma per il momento non ha ricevuto risposta.