Tutti i film Marvel prima di “Endgame”

Avengers: Endgame è senza dubbio il film del mese, e probabilmente quello dell’anno, e forse quello che farà gli incassi più alti nella storia del cinema. Abbiamo già parlato di cosa bisogna sapere prima di vederlo, di come ne parlano i critici, di cosa potrebbe essere utile sapere dopo averlo visto e di dove andrà la Marvel da qui in poi. Ma prima di Avengers: Endgame la Marvel ha fatto altri 21 film, tutti parte dello stesso Universo cinematografico: compongono la cosiddetta “Saga dell’Infinito”, che si conclude con Endgame, e iniziarono più di dieci anni fa con il primo Iron Man. Tutto questo parlare di Marvel, Hulk, Iron Man, Capitan America e compagnia bella potrebbe aver fatto venire voglia a molti di rivedere uno o tutti i film che hanno preceduto Endgame.

Ne parliamo qui di seguito, dedicando qualche riga a ognuno e dicendo dove si possono trovare in streaming: così sapete come riprendere al volo quellir che avete voglia di rivedere. Il tutto senza nemmeno uno spoiler su Endgame, che magari non siete tra quei tre milioni di italiani che già l’hanno visto.

1. Iron Man (2008)

Dove? Su Chili e TimVision

È quello costato di meno. C’è Tony Stark – miliardario, simpatico, figo (interpretato da Robert Downey Jr.) – che fa soldi vendendo armi. Lo rapiscono. Per liberarsi lui costruisce una super armatura. Ci lavora un po’, la perfeziona e la usa per combattere i cattivi. Tony Stark diventa Iron Man. Il cattivo è Jeff Bridges. Gwyneth Paltrow è Pepper Potts: è la segretaria di Tony Stark. Si piacciono ma si fanno le battutine senza dirsi che si piacciono. Alla fine Iron Man vince contro il cattivo e Nick Fury – Samuel L. Jackson con la benda sull’occhio – parla a Stark degli Avengers.



2. L’incredibile Hulk (2008)

Su Infinity, Chili e TimVision

Edward Norton fa Bruce Banner che diventa Hulk. Il cattivo è Tim Roth. Banner è innamorato di Betty Ross, interpretata da Liv Tyler. Ma trasformarsi in un terribile energumeno verde è tra quelle cose che complicano una relazione. Hulk alla fine vince, ma Banner decide di andare a vivere lontano da tutti, che ha paura di far danni. Alla fine-fine si vede che Stark si interessa alla questione, per reclutare Hulk negli Avengers.

3. Iron Man 2 (2010)

Su Chili, Google Play e TimVision



Stark non vende più armi: ora che è Iron Man combatte i cattivi per il governo degli Stati Uniti. Il cattivo più cattivo degli altri è interpretato da Mickey Rourke. Ad aiutare Stark ci sono Vedova Nera (Scarlett Johansson) e War Machine (Don Cheadle). Alla fine si vede un martello in mezzo al deserto. Sarà un indizio di qualcosa?

4. Thor (2011)

Su TimVision e Chili

Il martello era di Thor. Thor è Chris Hemsworth. Il cattivo, uno dei migliori della Marvel, è Loki, interpretato da Tom Hiddleston. Loki e Thor sono fratelli, e sono alieni. Vivono ad Asgard e Thor sta per diventarne re. Ma Loki è geloso. Succedono cose e Thor viene esiliato sulla Terra. Gli piace e si innamora pure di una terrestre. Poi torna ad Asgard per combattere Loki. Finisce che Nick Fury prova a reclutare Thor e Loki inizia a fare un pensierino riguardo alla Terra.

5. Captain America – Il primo Vendicatore (2011)

Su Chili e TimVision

È il 1942. C’è la Seconda guerra mondiale e Steve Rogers (Chris Evans) è un americano che vorrebbe andare a combatterla. Ma lo scartano perché troppo fragile. Lo reclutano però per un esperimento segreto e lo trasformano nel super soldato Capitan America. Gli dicono che deve sconfiggere il cattivo di turno: Teschio Rosso, capo dell’HYDRA, una specie di sezione segreta di ricerca e sviluppo dei nazisti. Rogers ce la fa, ma finisce praticamente ibernato. Lo ritrovano diversi decenni dopo in tempo per noi che andiamo al cinema. Nick Fury gli fa la solita proposta di combattere i cattivi. Il film è pieno zeppo di riferimenti ai precedenti film Marvel. Si parla ad esempio di Tesseract, un potentissimo oggetto – che contiene un’immensa energia e pare possa esaudire ogni desiderio di chi lo controlla – che si era già visto in Thor.

6. The Avengers (2012)

Su TimVision, Chili e Infinity

Il primo con tutti, tutt insieme. La super-squadra degli Avengers è fatta da Iron Man e Capitan America (che non sembrano starsi per niente simpatici), Hulk, Thor, Vedova Nera e Occhio di Falco che è interpretato da Jeremy Renner ed è bravissimo con l’arco. Il cattivo è Loki: vuole prendersi la Terra e per farlo ha un esercito alieno. Gli Avengers si concentrano su ciò che li unisce e non su ciò che li divide e vincono, nella battaglia di New York. Si scopre però che c’è Thanos, un cattivo ancora più cattivo di tutti gli altri.

7. Iron Man 3 (2013)

Su Chili, Google Play e TimVision



È il primo film della Fase 2, quella in cui la storia si complica e arrivano tanti nuovi personaggi. I cattivi sono Ben Kingsley e Guy Pearce (è un po’ più complicata di così, ma può bastare per i fini generali) e Tony Stark si scopre debole e deve salvare Pepper (e la Terra) senza tutta la super-tecnologia di Iron Man. Ce la fa. Alla fine c’è una scena in cui in una specie di seduta dallo psicologo racconta a Hulk quel che è successo. È uno dei film Marvel che sono piaciuti di meno.



8. Thor: The Dark World (2013)

Su TimVision e Chili

Neanche questo piacque molto, ai tempi (e in genere i secondi capitoli dei film Marvel non sono mai piaciuti più dei primi). Il cattivo si chiama Malekith ed è molto potente. Per sconfiggerlo, Thor ha bisogno di Loki, che era tenuto prigioniero. I due – che nel frattempo hanno scoperto di essere fratelli – fanno pace e sembra che Loki muoia per sconfiggere Malekith e salvare Thor, il mondo, l’universo. Ma nei film e nei fumetti non è mai detto che qualcuno che sembra morto sia davvero morto, in particolare quando si tratta di Loki. Figuratevi nei film tratti da fumetti. Infatti Loki è sopravvissuto. Alla fine arriva un altro cattivo: il Collezionista (Benicio dcel Toro).

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Su Infinity e Chili

I cattivi sono Sebastian Stan e Robert Redford. Capitan America scopre che c’è una complicata cospirazione (si parlò del film come di una spy story, oltre che di un film d’azione) e, grazie anche all’aiuto di Vedova Nera, la ferma. La complicata cospirazione è, in breve: quelli per cui lavorava erano in realtà dell’HYDRA.



10. Guardiani della Galassia (2014)

Su Chili

Di nuovo nello Spazio. È uno di quelli che sono piaciuti di più, con tanti personaggi nuovi, simpatici e con una grande alchimia e con una notevole colonna sonora. La storia del film è quella di un gruppo di criminali e poco-di-buono che si mette insieme per combattere i cattivi. Il capo della banda è Peter Quill (Chris Pratt), che si fa chiamare Star Lord. I cattivi sono, tra gli altri, Thanos e il Collezionista. Si capisce per bene che le cose che contano davvero nel MCU sono le Gemme dell’Infinito. Il Tesseract è una; ma ce ne sono altre. La sintesi estrema è: meglio che le abbiano i buoni, e meglio che un cattivo non riesca ad averle tutte.



11. Avengers: Age of Ultron (2015)

Super-squadra, di nuovo. Il cattivo è Ultron, che è un’entità creata per sbaglio da Tony Stark che si è messo a fare cose con una di quelle gemme. I nuovi acquisti della squadra sono i gemelli Pietro e Wanda Maximoff e Visione. Anche Visione è “un’entità”: un essere superiore e non umano. Però, pare, buono. Alla fine del film si vede che Iron Man e Capitan America iniziano ad avere grosse divergenze e che Thanos non ne può più e decide che forse è il caso di smetterla di delegare e darsi da fare in prima persona per le Gemme dell’Infinito.

12. Ant-Man (2o15)

Disponibile solo in vendita, non a noleggio

Letteralmente “uomo formica”: una persona che grazie a una speciale sostanza può diventare delle dimensioni di una formica, mantenendo intatta la sua forza muscolare e riuscendo anche a controllare altre formiche grazie a uno speciale elmetto. Poi impara a diventare molto più piccolo e molto più grande e si fa notare dagli Avengers, che sono sempre in cerca di rinforzi.

13. Captain America: Civil War (2016)

Su Chili

Inizia la Fase tre, quella in cui – per cominciare – i buoni si mettono a litigare tra loro. Qualcuno parlò di questo film come di un Avengers 2.5, perché Captain America non è il solo protagonista. C’è un cattivo di turno, ma non è chiaro chi siano i buoni. Perché gli Avengers si dividono in due fazioni: una con Captain America e una con Iron Man. È il primo film in cui si vede Spider-Man (Tom Holland). Sta in squadra con Iron Man ed è finito nei film Marvel per complicati accordi tra Sony e Disney.



14. Doctor Strange (2016)

Non disponibile a noleggio

C’è un nuovo buono. Un neurochirurgo che dopo un incidente d’auto non può più operare e decide allora di imparare la magia da un eremita dell’Himalaya, e di usarla per proteggere il mondo. È interpretato da Benedict Cumberbatch. Il cattivo si chiama Kaecilius ed è interpretato da Mads Mikkelsen. Doctor Strange vince e si ha come la sensazione che tornerà comodo agli Avengers.



15. Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Netflix!

C’è la solita squadra di ex poco-di-buono e la solita gran bella colonna sonora. Piacque quasi quanto il primo.



16. Spider-Man: Homecoming (2017)

NowTV e Sky Go

Non ha niente a che fare con quelli con Tobey McGuire e Andrew Garfield. In questo l’Uomo Ragno è in realtà un adolescente. Il cattivo è Michael Keaton e il mentore di Spider-Man è Tony Stark.



17. Thor: Ragnarok (2017)

Now TV e Sky Go

Thor è prigioniero e lo è anche Hulk. Li obbligano a combattere uno contro l’altro. Ci sono anche Loki e Doctor Strange, tra gli altri. E poi Valchiria.

18. Black Panther (2018)

Non disponibile a noleggio

Parla del personaggio di Pantera Nera, creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1966 e soprattutto dell’immaginario e futuristico paese africano di cui è principe: Wakanda. Il protagonista, interpretato da Chadwick Boseman, deve risolvere problemi che hanno a che fare con la storia di Wakanda, ma deve anche occuparsi del futuro del resto del mondo.

19. Avengers: Infinity War (2018)

Non disponibile a noleggio



La prima metà della storia che poi prosegue in Endgame. È una sorta di tutti contro Thanos, e vince Thanos, che riesce a prendere tutte le Gemme.

20. Ant-Man and the Wasp (2019)

Non disponibile a noleggio



Il seguito di Ant-Man, in cui arriva anche un altro personaggio – Wasp, interpretato da Evangeline Lilly – che però non ha granché da dire ai fini generali della storia. Nell’ottica Endgame, è però molto importante il finale di questo film.

21. Captain Marvel (2019)

È ancora nei cinema

Il più forte di tutti i personaggi Marvel, cioé Carol Danvers, interpretata da Brie Larson. Guardando il film si capisce chi è il personaggio che Nick Fury chiamava in Infinity War prima di polverizzarsi.