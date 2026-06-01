50 foto di Marilyn Monroe

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Di Marilyn Monroe, che nacque cento anni fa oggi, ricordiamo molte immagini anche senza averle sotto gli occhi: mentre tiene giù il suo vestito svolazzante bianco, mentre canta “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” nel film Gli uomini preferiscono le bionde o “Happy Birthday, Mr. President” alla festa di compleanno di John Fitzgerald Kennedy (con un altro vestito che è poi diventato famosissimo). E ancora il suo volto nelle serigrafie di Andy Warhol o magari altre espressioni che abbiamo in mente in modo meno delineato – il suo sorriso largo e lo sguardo a volte malinconico – ma che riconosciamo non appena inciampiamo in alcune delle tante foto che cominciarono a scattarle da ventenne, quando iniziò la sua carriera di attrice, fino ai suoi 36 anni, quando morì nella sua villa di Los Angeles per un’overdose di barbiturici. Alcune di quelle che abbiamo raccolto qui fanno da sfondo alle sue vicende personali, qualcuna ricorda momenti della sua carriera, e in mezzo ce ne sono semplicemente altre che guardi e ti fanno dire: Marilyn!