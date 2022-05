Le foto del Met Gala

Il Met Gala è la più dispendiosa e scenografica delle serate di beneficenza nel mondo della moda, spesso paragonato per rilevanza e visibilità alla cerimonia degli Oscar per il cinema, ma con più appariscenza e stravaganza nella scelta dei vestiti per il red carpet. A parte nel 2020 e nel 2021, quando è stato rispettivamente cancellato e poi rimandato per via dell’epidemia di coronavirus, il Met Gala viene organizzato ogni primo lunedì di maggio, in occasione dell’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York.

Gli ospiti sono sempre invitati a vestirsi prendendo spunto da un tema legato alla mostra, che quest’anno era Gilded Glamour, White Tie, con riferimento all’età d’oro americana (la cosiddetta “Gilded Age”, appunto), periodo di prosperità economica e espansione industriale degli ultimi trent’anni dell’Ottocento.

Si sono visti classici smoking neri per gli uomini e abiti in bianco e nero per le donne, oltre che vestiti dorati o argentati. Ma come al Met Gala di settembre – quando aveva indossato un abito di Balenciaga nero con tanto di maschera che le copriva completamente il viso – Kim Kardashian è quella che si è fatta notare di più: per l’occasione ha scelto il vestito originale indossato dall’attrice Marilyn Monroe mentre cantava Happy Birthday, Mr. President, alla festa per il 45esimo compleanno di John Fitzgerald Kennedy nel 1962. L’abito era stato venduto per la prima volta all’asta nel 1999 per oltre un milione di dollari, e infine comprato nel 2016 a 4,8 milioni di dollari dalla catena di musei Ripley’s Believe It or Not!, da cui Kardashian l’ha affittato.

Dopo aver perso circa 7 chili per riuscire a indossarlo, Kardashian l’ha portato solo per pochi minuti, il tempo di farsi fotografare e percorrere la famosa scalinata su cui ogni anno avviene la passerella, per poi cambiarsi e indossare una delle repliche del vestito.

Altri che vale la pena nominare sono Anna Wintour, con una tiara che appartiene alla sua famiglia dal 1910, e Blake Lively, una delle dei co-conduttrici della serata, con un abito di Versace ispirato all’architettura di New York con richiami alla Statua della Libertà, all’Empire State Building e alla Grand Central Station, con un fiocco rosa sul retro che a un certo punto è stato aperto trasformandosi in uno strascico azzurro.

La mostra che verrà inaugurata il 7 maggio si intitolerà In America: An Anthology of Fashion, ed è la seconda parte di un’esposizione pensata in due spezzoni, di cui il primo era stato aperto dopo il Met Gala del 2021, che si era tenuto in via eccezionale per il coronavirus a settembre 2021: entrambe le parti sono dedicate alla moda americana dal 19° alla metà del 20° secolo e saranno aperte fino al 5 settembre 2022.