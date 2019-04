Breve guida per chi sta per vedere “Avengers: Endgame”

Avengers: Endgame è il 22° film dell’Universo cinematografico Marvel. Era molto atteso e nei suoi primi giorni nei cinema ha già avuto incassi da record e recensioni in genere positive. Più di un milione di italiani lo ha visto fino a venerdì, molti altri lo guarderanno nel weekend. Questa breve guida – SENZA SPOILER – è per loro, per provare a non farli sentire spaesati una volta nel cinema. Ci sono i suggerimenti sui film da rivedere (per chi ha un weekend molto libero) o da ripassare rapidamente (per chi va di fretta), e qualche rapida dritta sui personaggi su cui rinfrescarsi la memoria. Ma saremo vaghi quanto basta.

Avengers: Infinity War

Endgame ne è il seguito diretto, quindi bisogna sapere chi resta, chi viene polverizzato e chi è morto prima di essere polverizzato. Di Thanos dovreste sapere quanto basta, ma magari vi serve un ripasso sulle Gemme dell’Infinito.

– la gemma dello Spazio è quella del Tesseract, che Thanos prese a Loki. Può aprire portali dimensionali e dona l’onnipresenza a chi la possiede.

– la gemma della Mente è quella che era nella fronte di Visione e conferisce poteri telepatici.

– la gemma del Potere si era vista nei Guardiani della Galassia e rende disponibile a chi la possiede un sacco di energia.

– la gemma della Realtà Thanos la ruba al Collezionista, il personaggio platinato interpretato da Benicio del Toro in Guardiani della Galassia Vol. 1.

– la gemma del Tempo Thanos l’aveva presa da Doctor Strange ed è quella che dona la possibilità di controllare il tempo e creare loop temporali.

– la gemma dell’Anima, la più potente di tutte, era a Vormir e per averla Thanos aveva sacrificato sua figlia Gamora.

The Avengers

Il film del 2012 mostrava per la prima volta i protagonisti tutti insieme, ma dava anche le prime importanti informazioni su una delle Gemme.

Guardiani della Galassia

Nebula, la sorella di Gamora e figlia di Thanos, è prima cattiva e poi buona ed è uno dei personaggi ancora in vita in Endgame: questo film può essere utile per ricordare un po’ della sua storia.

Thor: The Dark World

È il secondo film su Thor e l’ottavo dell’Universo cinematografico Marvel. Non è considerato uno dei migliori della serie ma anche in questo caso potrebbe tornare comodo un ripasso della trama di questo film ambientato ad Asgard.

Captain Marvel e Ant-Man and the Wasp

Sono i due film usciti dopo Infinity War ma prima di Endgame. Sono ambientati prima che Thanos polverizzi la metà delle forme di vita nella Galassia e in questo caso, ancora più che i film, potrebbe interessarvi riguardare le scene che in quei film arrivavano dopo i titoli di coda, perché spiegano come i due protagonisti abbiano a che fare con Endgame. Già che ci siamo, mettiamo anche le scene dopo i titoli di coda di Infinity War.

Un’altra scena che potrebbe far comodo ricordare quando si va a vedere Endgame è una delle più apprezzate di Capitan America: Soldato d’Inverno, che uscì nel 2014 e fu il nono film Marvel. Ma, come promesso, non vi diremo perché.