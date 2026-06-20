L’Iran dice che ha già richiuso lo stretto di Hormuz

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Le forze di sicurezza iraniane hanno detto di aver richiuso lo stretto di Hormuz dopo i bombardamenti israeliani di sabato mattina sul Libano. Lo stretto era stato brevemente riaperto nei giorni scorsi, dopo la firma del vago memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran che dovrebbe mettere fine alla guerra in Medio Oriente. Il traffico era lievemente aumentato, ma non aveva mai raggiunto i livelli precedenti alla guerra.

Al momento non è chiaro come sia la situazione: il vicepresidente statunitense JD Vance ha sostenuto che «non ci siano prove» che lo stretto è stato richisuo. Finora però l’Iran è sempre riuscito a mantenere il controllo sul passaggio attraverso i Guardiani della Rivoluzione, la sua forza armata più potente. La marina iraniana ha ribadito che la sicurezza delle navi che dovessero tentare di attraversarlo è a rischio.