Cosa sappiamo sull’incidente aereo in Perù

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In queste ore sono in corso le indagini su cosa abbia causato l’incidente aereo avvenuto sabato in Perù, quando un piccolo aereo turistico è precipitato mentre sorvolava l’area archeologica delle Linee di Nazca, provocando la morte di due piloti e 11 passeggeri, 7 di nazionalità italiana appartenenti a due famiglie di Monza e di Seregno. Tra le ipotesi ci sono le condizioni meteo, un guasto tecnico, un cedimento strutturale o un errore umano.

Il canale tv peruviano Noticias Piura 3.0 ha diffuso un video dell’incidente. Le immagini non sono molto nitide, ma si vede la sagoma dell’aereo cadere verticalmente mentre perde alcuni pezzi. Si sente un uomo dire in sottofondo «ha perso un’ala» e dopo pochi istanti aggiungere «ha perso l’altra».

L’aereo era un Cessna 208B Grand Caravan, un monomotore lungo poco più di 12 metri, di proprietà della compagnia aerea peruviana Aerodiana, specializzata in voli turistici. L’aereo era decollato attorno alle 12:10 (le 19:10 italiane) da un aeroporto di Pisco, sulla costa meridionale del Perù, ma dopo circa un’ora di volo aveva segnalato un’emergenza alla torre di controllo dell’aeroporto di Nazca. Il ministro del Commercio estero e del Turismo Rogers Valencia ha detto che i piloti avevano segnalato «problemi meccanici».

L’aeroporto aveva cercato di mettersi in contatto con l’aereo, ma non aveva ricevuto risposta e la comunicazione via radio si era interrotta poco dopo. I resti sono stati localizzati poco dopo nei campi della località Pueblo Viejo da un altro aereo che stava sorvolando la zona.

Nell’area c’erano da giorni forti raffiche di vento, tanto che i voli erano stati sospesi nella settimana prima dell’incidente ed erano ripresi proprio sabato. I Cessna non sono pressurizzati, quindi volano a quote medio-basse, dove è più facile incontrare forti raffiche di vento, turbolenze e perturbazioni.

Anche per via delle condizioni meteo, gli incidenti aerei sono piuttosto frequenti in questo tratto desertico, che viene sorvolato da molti turisti interessati a vedere dall’alto una delle principali attrazioni turistiche del Perù, cioè le Linee di Nazca. Sono geoglifi, grossi disegni risalenti a migliaia di anni fa che rappresentano soggetti geometrici, oppure piante e animali stilizzati.

La Commissione per le indagini sugli incidenti del Perù è affiancata dagli investigatori italiani dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e da altri esperti dalla Germania e dalla Spagna (da cui provenivano altre vittime) e dagli Stati Uniti, che è il paese di fabbricazione del Cessna.

Il ministro Valencia ha detto che l’aereo aveva tutti i permessi in regola. Non disponeva però di scatola nera, cioè il dispositivo di bordo che registra i dati in volo come velocità, quota, suoni nella cabina: gli investigatori dovranno quindi basarsi principalmente sulle comunicazioni radio inviate prima della caduta, sulla traiettoria di volo e soprattutto sui resti dell’aereo.