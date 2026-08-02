Due elicotteri usati dai vigili del fuoco in Grecia durante un incendio si sono scontrati

Domenica in Grecia due elicotteri con a bordo i vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio nella zona di Psatha, una cittadina sulla costa occidentale della Grecia e a ovest di Atene, si sono scontrati. Entrambi gli elicotteri stavano scaricando acqua sull’incendio.

Il giornale greco Ekathimerini ha fatto sapere che le persone a bordo di entrambi gli elicotteri sono state ritrovate e portate in ospedale. Uno dei due equipaggi, composto da due persone, è lievemente ferito, mentre degli altri due non si sa ancora molto. Non si sa cosa abbia causato la collisione degli elicotteri.

Come in Spagna e in Francia, anche in Grecia negli ultimi giorni ci sono stati incendi devastanti, e ci sono centinaia di vigili del fuoco al lavoro. Attualmente una delle zone più interessate dagli incendi è quella ad ovest di Atene, tra cui anche Psatha e la città di Porto Germeno. Ci sono stati gravi incendi anche sull’isola di Creta e quella di Paros, e finora sono morti 3 vigili del fuoco.