Ci sono incendi anche in Grecia, al confine con la Turchia e sull’isola di Paros

Ci sono incendi anche in Grecia, nella regione continentale di Evros, nel nord est, e sull’isola delle Cicladi Paros, nota destinazione turistica: al momento le dimensioni dei roghi sono molto più contenute rispetto a quelle dei grandi incendi in Francia e Spagna, in corso da giorni. Ma una parte dei residenti delle zone colpite è stata evacuata come misura precauzionale e le condizioni meteorologiche e le alte temperature potrebbero favorire la propagazione delle fiamme.

Nella regione di Evros l’area più colpita è quella di Lavara, vicino al confine con la Turchia, mentre a Paros sono stati evacuati cinque piccoli centri abitati: Agios Charalambos, Kambi, Bougados, Aneratzia e Kamari. Al momento le fiamme non hanno raggiunto case o edifici, e 9 aerei e 5 elicotteri antincendio sono impegnati nel tentativo di spegnere gli incendi. La protezione civile greca ha indicato una decina di isole o località a forte rischio di incendio per la giornata di domani: fra queste ci sono altre isole delle Cicladi, Lesbo e Chio.