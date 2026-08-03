Il ministro degli Esteri spagnolo contro l’Italia, sull’immigrazione

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Lunedì il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha criticato apertamente il governo italiano di Giorgia Meloni, che venerdì sera ha reintrodotto controlli sulle navi e sugli aerei in arrivo dalla Spagna per prevenire il possibile arrivo di migranti irregolari. Il governo italiano l’ha deciso dopo che decine di migliaia di migranti erano entrati dal Marocco nell’exclave spagnola di Ceuta: la maggior parte è poi tornata in Marocco nel giro di poche ore.

Albares ha accusato il governo italiano «di non essere stato all’altezza» della situazione. Ha aggiunto che molti più migranti entrano nell’Unione Europea dall’Italia che dalla Spagna, ha sostenuto che l’Italia in passato sia stata «spesso inondata» di migranti irregolari e abbia subìto «crisi ripetute» sull’isola di Lampedusa, «che non è in grado di risolvere».

Secondo i dati di Frontex – l’agenzia che si occupa di controllare le frontiere esterne dell’Unione Europea – la principale rotta seguita dai migranti per arrivare nell’Unione Europea è quella del Mediterraneo centrale, cioè dal nord Africa, e in particolare dalla Libia, verso l’Italia meridionale.

Nel Mediterraneo centrale nel 2025 ci sono stati 66.328 arrivi irregolari, mentre quelli nel Mediterraneo occidentale (dal nord Africa verso la Spagna) sono stati 19.403, a cui vanno sommati altri 17.280 dall’Africa occidentale verso le Canarie. I dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) indicano flussi simili: 66.316 migranti arrivati in Italia nel 2025, contro 18.987 in Spagna e 15.587 alle Canarie.

Il governo italiano per ora non ha risposto alle critiche di Albares. Il ministero dell’Interno ha comunque sottolineato che il numero di arrivi irregolari via mare è diminuito molto da quando il governo attuale è entrato in carica, nell’ottobre del 2022.

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