Le foto più belle degli Oscar

Nella notte tra domenica e lunedì si è tenuta la 98esima edizione degli Oscar: i più fotografati sono stati comprensibilmente i vincitori dei premi più importanti, a partire da Jessie Buckley (miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Hamnet– Nel nome del figlio) e Michael B. Jordan (miglior attore per I peccatori), e poi in generale il cast di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che ha vinto 6 premi compresi quelli per miglior film, miglior regia, miglior casting e miglior attore non protagonista per Sean Penn. Come prevedibile non era presente alla cerimonia e non ha ritirato il premio, ma c’è comunque una sua foto in questa raccolta. Per chi volesse una panoramica completa della serata ci sono poi le consuete foto del red carpet e qui tutti i vincitori.