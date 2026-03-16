Le foto del red carpet degli Oscar

Ogni serata degli Oscar – questa è stata la 98esima edizione – inizia con il cosiddetto red carpet, il momento in cui gli ospiti arrivano e sfilano sul tradizionale tappeto rosso facendosi fotografare a figura intera e offrendosi ai primi commenti su come sono agghindati. Solitamente attori e attrici si fanno notare per vestiti, trucco e scioltezza nello stare di fronte alle telecamere, ma anche per eventuali accompagnatori o accompagnatrici, come nel caso di Michael B. Jordan (che poco più tardi ha vinto l’Oscar come miglior attore) che ha posato con tutta la famiglia, o per messaggi politici, come Javier Bardem, che si è presentato con una scritta “no alla guerra” e una spilla per la Palestina.