Tutti i vincitori degli Oscar, man mano che vengono annunciati
A Los Angeles è in corso la 98esima edizione dei premi più importanti del cinema
Al Dolby Theatre di Los Angeles è in corso la 98esima cerimonia di premiazione degli Oscar, i premi più importanti del cinema statunitense e i più seguiti al mondo. Di seguito i vincitori, man mano che vengono annunciati.
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – I peccatori
Miglior attore non protagonista
Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Delroy Lindo – I peccatori
Jacob Elordi – Frankenstein
– Leggi anche: Sean Penn non ne vuole sapere, di un altro Oscar
Miglior sceneggiatura non originale
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
I peccatori
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Migliori costumi
Frankenstein
Avatar: Fuoco e cenere
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Migliori trucco e acconciature
Frankenstein
I peccatori
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Miglior casting
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
Hamnet – Nel nome del figlio
L’agente segreto
I peccatori
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Migliori effetti speciali
Avatar: Fuoco e cenere
F1
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
Butterfly
Forever Green
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters
Miglior corto documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness