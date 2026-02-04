Il nuovo numero di Cose spiegate bene, sul cinema

Il cinema, in tutti i modi in cui intendiamo questa parola, cambia continuamente: non solo le sale e le piattaforme, ma anche i processi in cui i film vengono scelti, realizzati, recitati, distribuiti e raccontati. Ne parliamo nel nuovo numero di COSE Spiegate bene, la rivista che in ogni numero racconta e “spiega bene” singoli argomenti: si intitola Cinemino?, si occupa di storie, trasformazioni, spiegazioni che riguardano – appunto – il cinema, e uscirà in libreria tra pochi giorni, il 18 febbraio: ma le abbonate e gli abbonati al Post possono comprarlo già da oggi sul sito del Post e riceverlo a casa (o dove vogliono).

Dentro Cinemino? raccontiamo i mestieri vecchi e nuovi del cinema (sapete chi sono gli intimacy coordinator?), le storie di film diventati fondamentali (da Quarto potere ai Minions) e di grandi flop. E poi ci sono le spiegazioni di come funzionano davvero le cose che non vediamo: come si restaura una pellicola, come si fa la neve finta, come viene doppiato o tradotto un film, come si decide cosa arriva in sala e cosa no. Ci sono anche i festival, le giurie, la promozione, e il modo in cui negli ultimi anni è cambiata la visione dei film, sempre più spesso divisa tra il buio della sala e il divano di casa, con l’arrivo e la moltiplicazione delle piattaforme.

Questo diciassettesimo numero di COSE Spiegate bene arriva dopo quelli dedicati alla cultura e ai linguaggi – editoria, teatro, giornali, musica e parole –, a temi sociali e civili, come le questioni di genere, la giustizia, le droghe e la politica degli Stati Uniti, e ai contesti e ai luoghi, dalla geografia all’Italia del Novecento. Negli anni la rivista si è occupata anche di corpi e quotidianità, con numeri su cibo, oggetti e corpo umano, e di eventi e ricorrenze come Natale e Olimpiadi.

Anche questo numero di COSE è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato in collaborazione con l’editore Iperborea. Le illustrazioni sono di Stefano Summo, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Arianna Cavallo, Francesca d’Aloja, Pietro Grossi e Gabriele Niola (che forse avete già sentito o letto). Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione hanno lavorato a tutto il resto, con testi inediti e articoli elaborati dal Post.

Per ricevere a casa COSE Spiegate bene – Cinemino? nelle due settimane prima dell’uscita in libreria (con spedizione gratuita) occorre un abbonamento al Post e accedere alla pagina dello shop. Si può preordinare anche nelle librerie online di IBS, Feltrinelli, Mondadori e Amazon (con consegne a partire dal 18 febbraio): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, complici del successo degli altri numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni: la prima presentazione sarà il giorno dell’uscita del libro, il 18 febbraio alle 18.30 da Noise, a Milano e poi saremo a Testo, il primo marzo. Trovate tutte le informazioni e i prossimi incontri nel calendario. Sullo shop del Post è disponibile anche il cofanetto per raccogliere i numeri di COSE Spiegate bene, gratuito con l’acquisto di cinque o più libri del Post.

Alcune delle pagine di COSE Spiegate bene – Cinemino?

Qui la pagina dello shop per acquistarlo in prevendita.