€ 19,00

Spedizione gratuita

COSE Spiegate bene è la rivista di carta del Post, in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento, per declinare la proverbiale attitudine descrittiva e di chiarezza del Post anche su questo formato, raccogliendo spiegazioni, storie, e racconti d’autore.

Il quarto numero, E giustizia per tutti, è dedicato a spiegare i «temi della giustizia», definizione dentro cui in Italia si ritrovano dibattiti annosi e ripetitivi, ma che sono anche centrali nel funzionamento della società e delle vite di tutti; per fare in modo che l’amministrazione della giustizia sia un tema più accessibile anche a chi non se ne occupa direttamente.

Con i contributi di Marianna Aprile, Carlo Blengino, Carlo Lucarelli, Lisa Noja.

La spedizione è gratuita (è possibile acquistarlo solo per vendite effettuate e spedite in Italia).