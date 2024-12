Il Cofanetto di COSE Spiegate bene

€ 23,00

Spedizione gratuita

Questo è il cofanetto della rivista COSE Spiegate bene, pubblicata dal Post insieme a Iperborea.

La struttura è di cartone resistente e le dimensioni (21,4 cm x 20 cm x 13,2 cm) sono progettate per accogliere i primi 10 volumi della collana, come da foto: ma potete anche metterci degli altri numeri, se ci stanno, oppure degli altri libri che avete in casa. O quello che volete voi. Le illustrazioni sono tratte da singoli volumi della rivista (quali riuscite a riconoscere?).

Nota bene: le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto, perché il cofanetto è venduto singolarmente senza libri all’interno.

La spedizione è gratuita (è possibile acquistarlo solo per vendite effettuate e spedite in Italia).