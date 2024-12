€ 19,00

COSE Spiegate bene è la rivista di carta del Post, in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento, per declinare la proverbiale attitudine descrittiva e di chiarezza del Post anche su questo formato, raccogliendo spiegazioni, storie, e racconti d’autore.

Il Novecento sono soprattutto due Novecenti, per l’Italia. Quello fino al 1945 e quello repubblicano: in Novecento, il secolo scorso – l’undicesimo numero di COSE Spiegate bene – ci siamo concentrati soprattutto sul secondo, che sta ancora tra la Storia e la cronaca, e ancora è raccontato con coinvolgimento e difficoltà di distacco da molti che lo hanno vissuto.

Nel volume trovate alcune storie di come è stata l’Italia fino a 25 anni fa, una storia tuttora molto presente nelle discussioni private e pubbliche, ma di cui al tempo stesso conosciamo sempre meno, o perché non c’eravamo, o perché ci dimentichiamo le cose, o perché spesso non le abbiamo mai sapute del tutto.

Con i contributi di Chiara Alessi, Daria Bignardi, Claudio Giunta, Walter Veltroni e le illustrazioni di Alessandro Baronciani.

