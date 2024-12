€ 19,00

COSE Spiegate bene è la rivista di carta del Post, in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento, per declinare la proverbiale attitudine descrittiva e di chiarezza del Post anche su questo formato, raccogliendo spiegazioni, storie e racconti.

Il settimo numero, Voltiamo decisamente pagina, vuole spiegare meglio come funzionano il giornalismo e i giornali, e cosa è accaduto loro negli ultimi travolgenti 25 anni: da quando cioè le notizie, e i lettori, si sono spostate su Internet. Racconta da dove arrivano le notizie, come sono cambiati i modelli di business in questi anni, come si è trasformato il lavoro dei giornalisti e che effetto hanno avuto questi cambiamenti sulle notizie che leggiamo, e ci aggiunge storie grandi e piccole che vanno dalla notte in cui morì Lady Diana nelle redazioni dei grandi quotidiani ai cambiamenti nelle riviste di moda, allo scoop sulle dimissioni del Papa, al successo della Settimana Enigmistica.

Con i contributi di Annalena Benini, Michela Murgia, Mario Tedeschini Lalli e Carlo Verdelli.

