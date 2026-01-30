Il Post a Testo, per il quinto anno

Da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo il Post sarà di nuovo a Firenze per Testo l’evento dedicato all’editoria contemporanea con cui il Post ha collaborato sin dalla prima edizione, grazie all’invito della libreria Todo Modo di Firenze che ha inventato il progetto assieme a Pitti Immagine, e al sostegno della Fondazione Peccioliper. Come negli anni scorsi il Post sarà presente con un suo spazio e curerà una serie di incontri nel programma, proseguendo nel suo interesse a spiegare il mondo dell’editoria e a incontrare abbonati e lettori. E con una nuova offerta dedicata ad abbonati e abbonate.

Testo si tiene nei suggestivi e accoglienti spazi della Stazione Leopolda, a Firenze, e dalla sua prima edizione nel 2022 ha subito raccolto attenzioni e interesse per l’originalità e creatività dei suoi allestimenti e programmi, che coinvolgono grandi e piccoli editori, librerie indipendenti, e autori e autrici italiani e stranieri.

Per il Post si inizierà venerdì 27 febbraio quando Luca Sofri, in conversazione con Anna Foa, presenterà Per parlare di Israele, il libro di Daniel Sokatch in uscita nella collana Altrecose che aggiunge un altro strumento di comprensione della crisi internazionale più longeva del dopoguerra. E sempre venerdì si terrà la presentazione della terza edizione del Premio Vero, il premio di divulgazione giornalistica dedicato ai libri e organizzato dal Post insieme alla Fondazione Peccioliper, con una conversazione sulla non fiction tra Paolo Giordano e Marino Sinibaldi.

Sabato mattina Luca Sofri e Luca Misculin racconteranno meccanismi e scelte dei giornali nella tradizionale rassegna stampa “I giornali, spiegati bene”. Domenica, infine, ci sarà un incontro attorno al prossimo numero della rivista del Post COSE Spiegate bene, dedicato al cinema.

Per partecipare a Testo è necessario acquistare un biglietto e poi prenotare gli incontri a cui si vuole partecipare. Da quest’anno, le persone abbonate al Post possono acquistare il biglietto d’ingresso a Testo con uno sconto dedicato: troveranno nella propria area personale sul sito del Post un codice sconto apposito, attivo fino al 1° marzo, insieme a tutte le informazioni necessarie per utilizzarlo.