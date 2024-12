€ 19,00

COSE Spiegate bene è la rivista di carta del Post, in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero è dedicato a un argomento, per declinare la proverbiale attitudine descrittiva e di chiarezza del Post anche su questo formato, raccogliendo spiegazioni, storie, e racconti d’autore.

Questo decimo numero si intitola Ogni quattro anni, ed è dedicato alla politica negli Stati Uniti. Troverete la spiegazione delle procedure che portano all’elezione del presidente, storie sui partiti, le istituzioni, le elezioni, i presidenti di un paese che influenza in modo rilevante gran parte del mondo. E anche temi non strettamente politici ma molto presenti nella discussione pubblica statunitense, come la scuola, l’assistenza sanitaria, la religione.

Con i contributi di Lucia Annunziata, Marco Cassini, Claudia Durastanti, Linus, e le illustrazioni di Simon Landrein.

