Lo sport che ci aspetta nel 2026

Pandemie permettendo, ai suoi massimi livelli lo sport è fatto di grandi eventi annuali e di altri che invece si svolgono solo ogni due o quattro anni e per questo sono ancora più attesi e prestigiosi. Tra questi, nel 2026 ci saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali e alcuni Mondiali: i più attesi sono quelli maschili di calcio, ma ci saranno anche quelli femminili di basket e quelli maschili e femminili di cricket. L’Italia non sa ancora se andrà a quelli maschili di calcio, ma intanto si è qualificata per quelli maschili di cricket. Qui sotto ci sono un po’ di date e cose da sapere sui principali e più interessanti e, alla fine, un elenco utile per chi voglia iniziare a segnare – e proteggere da altri impegni – qualche giorno sul calendario.

Olimpiadi invernali di Milano Cortina: dal 6 al 22 febbraio

Il primo grande evento sportivo internazionale dell’anno sono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Saranno le Olimpiadi più diffuse di sempre e le quarte a svolgersi in Italia (dopo quelle estive di Roma e quelle invernali di Cortina e Torino). Vi parteciperanno circa 3mila atleti, che competeranno in 116 eventi di 16 discipline.

Per la prima volta dopo 12 anni a Milano Cortina torneranno gli atleti della NHL, il campionato nordamericano di hockey, e il celebre rapper Snoop Dogg parteciperà come “allenatore onorario” della squadra statunitense. Per il resto, come sempre, saranno la solita buona occasione per provare ad appassionarsi a qualche sport altrimenti poco seguito, dal curling al salto con gli sci, dal bob allo ski cross.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si potranno seguire attraverso il Post (arriveranno a breve maggiori dettagli sul come) e le gare si potranno guardare sui canali della Rai e su RaiPlay, oppure a pagamento sui canali di Eurosport, accessibili attraverso piattaforme di streaming come DAZN e Discovery+.

Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: dal 6 al 15 marzo

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina inizieranno due settimane dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali e si svolgeranno esattamente cinquant’anni dopo le prime Paralimpiadi invernali della storia, quelle di Örnsköldsvik, in Svezia.

Rispetto a cinquant’anni fa sono cambiate parecchie cose nelle Paralimpiadi invernali, che sono diventate più variegate, partecipate e inclusive. Nel 1976 i 198 atleti partecipanti gareggiarono in 53 gare di sole 2 discipline (lo sci alpino e lo sci di fondo); nel 2026, invece, le discipline saranno 6, le gare 79 e gli atleti più di 650. Anche le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina si potranno seguire sul Post e guardare sui canali Rai e sulla piattaforma di streaming RaiPlay.

I primi Mondiali di cricket dell’Italia: dal 7 febbraio all’8 marzo

A febbraio – e fino a inizio marzo – ci saranno anche i Mondiali maschili di cricket, organizzati da India e Sri Lanka. Ci sarà anche l’Italia e sarà una partecipazione storica, dato che sarà la prima per la Nazionale, qualificatasi a luglio dopo aver battuto la Scozia e aver perso quel poco che bastava contro i Paesi Bassi.

In questi Mondiali si giocherà il cricket T20, la versione più rapida e celebre dello sport e quella che, dal 2028, sarà uno sport olimpico. Non si sa ancora se e dove verranno trasmessi in Italia i Mondiali di cricket T20, e di certo dovranno vedersela con la concorrenza di Olimpiadi e Paralimpiadi. Ma chissà che, oltre a chi già segue e conosce questo sport, non ci sarà chi troverà tempo e modo per appassionarsi al cricket. Sempre nel 2026 (tra giugno e luglio, in Inghilterra) ci saranno anche i Mondiali femminili di cricket T20.

World Baseball Classic: dal 5 al 17 marzo

Di fatto i Mondiali di baseball, con 20 nazionali da tutto il mondo. Si giocheranno tra Porto Rico, Stati Uniti e Giappone e anche qui – come nel cricket – ci sarà la Nazionale italiana. Nella precedente edizione, che si giocò nel 2023, l’Italia arrivò ai quarti di finale e a vincere il torneo, dopo una finale contro gli Stati Uniti, fu il Giappone di Shohei Ohtani.

Mondiali maschili di calcio: dall’11 giugno al 19 luglio

Quest’anno i Mondiali maschili di calcio, l’evento sportivo più famoso e seguito al mondo, torneranno a disputarsi d’estate dopo otto anni (visto che nel 2022 erano stati tra novembre e dicembre in Qatar). Si giocheranno tra Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti. L’ultima volta che gli Stati Uniti ospitarono il Mondiale fu il 1994: da allora la competizione è molto cresciuta, passando tra l’altro da 24 a 48 squadre partecipanti.

Quel 1994 all’Italia arrivò vicinissima alla vittoria, perché perse ai rigori la finale contro il Brasile: per i più giovani (o per coloro i quali non ascoltano le canzoni pop che ci fanno riferimento) sono quelli del rigore sbagliato da Roberto Baggio, al termine di un torneo giocato in modo eccellente. Questa volta, di nuovo, la Nazionale rischia proprio di non partecipare. Al momento, infatti, l’Italia non è qualificata e per farlo dovrà vincere gli spareggi di marzo, che prevedono una semifinale e un’eventuale finale.

Non è ancora noto chi trasmetterà i Mondiali in Italia. Al contrario sappiamo che, se l’Italia dovesse qualificarsi, le sue tre partite della fase a gironi si giocherebbero tutte alle 21: una buona notizia, considerando che, a causa del fuso orario, molte partite di questi Mondiali saranno trasmesse in piena notte in Italia.

Il rigore di Baggio, dicevamo

Mondiali femminili di basket (dal 4 al 13 settembre)

Il 2025 è stato un anno molto positivo per la Nazionale femminile di basket, che agli Europei ha vinto una medaglia di bronzo, tanto inaspettata quanto meritata. Di conseguenza si sono alzate le aspettative per il 2026: tra l’11 e il 17 marzo giocherà le qualificazioni per i Mondiali, che si giocheranno in Germania.

L’Italia è nel girone di qualificazione con Nuova Zelanda, Porto Rico, Stati Uniti (già qualificati in quanto vincitori del proprio torneo continentale), Senegal e Spagna. Per passare il turno l’Italia dovrà arrivare tra i primi tre posti del girone; o quattro, se nei primi tre dovessero finire anche gli Stati Uniti. Le partite si potranno vedere su Sky.

Tutto il resto, in Italia

Per chi sta in Italia e ha voglia di vedere un po’ di sport dal vivo, il 2026 sarà un ottimo anno. Oltre alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi invernali, l’Italia ospiterà di nuovo due importanti tornei di tennis: le ATP Finals a Torino e la Coppa Davis (entrambe a novembre). A settembre ci saranno anche gli Europei maschili di pallavolo: alcune partite della fase a gironi si giocheranno a Napoli e Modena, mentre semifinali e finali sono in programma a Milano.

Poi, come sempre, tra aprile e maggio ci saranno gli Internazionali di Roma, torneo di tennis secondo solo a quelli del Grande Slam; dall’8 al 31 maggio si correrà il Giro d’Italia maschile, che partirà dalla Bulgaria e si concluderà a Roma, e subito dopo ci sarà il Giro femminile; a giugno, infine, allo Stadio Olimpico di Roma si terrà il Golden Gala, un prestigioso meeting di atletica leggera.

E poi il solito

Ci saranno poi – e le date più importanti sono segnate qui sotto – i soliti campionati e le solite coppe, nazionali e internazionali, a cadenza annuale. Nel calcio, esclusi i Mondiali, l’evento più atteso resta la finale di Champions League, che si giocherà il 30 maggio in Ungheria.

La stagione tennistica partirà invece a gennaio. L’Australian Open, primo torneo del Grande Slam dell’anno, sarà tra il 12 gennaio e l’1 febbraio e salvo sorprese i favoriti restano sempre gli stessi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Non mancheranno poi la Formula 1 (che inizierà a marzo con nuove regole e una nuova scuderia), il basket (dove tra aprile e giugno si disputeranno le fasi finali di Eurolega, Serie A e NBA), la pallavolo, il ciclismo, la MotoGP, il rugby con il Sei Nazioni e il football americano, di cui a febbraio ci sarà l’evento finale: il Super Bowl. L’atletica leggera, dopo le Olimpiadi del 2024 e i Mondiali del 2025, avrà gli Europei: ad agosto a Birmingham, nel Regno Unito.