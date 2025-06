L’Italia ha vinto il bronzo agli Europei femminili di basket, dopo 30 anni che era fuori dal podio

La Nazionale italiana femminile di basket ha vinto il bronzo agli Europei di basket, dopo aver battuto la squadra della Francia col punteggio di 69 a 54, in una partita molto combattuta disputata domenica. È il risultato migliore degli ultimi 30 anni, periodo in cui la squadra era sempre rimasta fuori dal podio. Venerdì aveva giocato e perso la semifinale contro il Belgio, che giocherà in finale domenica sera contro la Spagna.

La Nazionale italiana è molto cambiata da quando è allenata da Andrea Capobianco e dal suo staff. Ci gioca sia un talento eccezionale come Cecilia Zandalasini, sia giocatrici che finora si erano fatte notare meno e che hanno dimostrato in questo torneo di essere capaci di segnare molto o intervenire in maniera decisiva nei momenti giusti. Il bronzo agli europei è un risultato storico non solo per i trascorsi della Nazionale, ma anche perché serve come legittimazione della categoria in un ambito, il basket femminile, che è frequentemente considerato come secondario e meno importante rispetto a quello maschile.