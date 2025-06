L’Italia ha perso la semifinale degli Europei femminili di basket

La Nazionale italiana femminile di basket ha perso 64-66 la semifinale degli Europei, vinta dal Belgio. La finale si disputerà domenica alle 19:30 con la vincitrice dell’altra semifinale, la Spagna (che venerdì ha battuto 65-64 la Francia). Essere arrivata in semifinale è comunque un risultato molto importante per l’Italia, che non arrivava a questo punto degli Europei dal 1995: questa partita era la più importante degli ultimi 30 anni per la nazionale femminile. Sempre domenica l’Italia giocherà la finale per il terzo e il quarto posto contro la Francia.

La partita è stata molto combattuta e si è decisa in gran parte nell’ultimo tempo, in cui l’Italia è partita in svantaggio. Ha poi recuperato diversi punti e nel giro di pochi minuti è passata in vantaggio, è stata rimontata ed è passata nuovamente in vantaggio, per poi perdere per due punti segnati negli ultimi secondi.

La squadra è molto cambiata da quando è allenata da Andrea Capobianco e dal suo staff. Ci giocano sia talenti eccezionali come Cecilia Zandalasini, ma anche giocatrici che finora si erano fatte notare meno e che hanno dimostrato in questo torneo di essere capaci di segnare diversi canestri o intervenire in maniera decisiva nei momenti giusti.

Il Belgio partiva come favorito per questa semifinale: è una squadra che da anni compete ai livelli più alti e in cui soprattutto gioca Emma Meesseman, 32enne molto talentuosa ed esperta. La finale sarà una ripetizione di quella del 2023 (l’ultima edizione del torneo), che si tenne anche in quel caso fra Belgio e Spagna. Sia quest’ultima che la Francia sono squadre più affermate dell’Italia a livello internazionale: per questo anche nella finale per il terzo e quarto posto l’Italia è considerata sfavorita.

Il raggiungimento della semifinale è comunque un risultato storico per la nazionale italiana, in un ambito, il basket femminile, che è frequentemente considerato come secondario e meno importante rispetto a quello maschile, e per questo serve anche come legittimazione della categoria.