Per i Mondiali c’è anche Post Partita

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La prossima settimana inizieranno i Mondiali maschili di calcio, che si giocheranno per la prima volta in tre paesi (Canada, Stati Uniti e Messico) e per la prima volta con 48 squadre. Tra queste, probabilmente lo ricordate, non ci sarà l’Italia. Ci siamo tristemente abituati a seguire i Mondiali senza la Nazionale e, forse anche per questo, ad apprezzare meglio le tante storie che un torneo del genere porta.

Al Post seguiremo i Mondiali sul sito, con articoli e approfondimenti, ma quest’anno anche con una newsletter: si chiamerà Post Partita, perché il gioco di parole era troppo invitante e perché arriverà letteralmente dopo le partite, che si giocano soprattutto quando in Italia è notte (le ultime finiranno a volte verso le 8, ma più spesso per le 6). Ve la manderemo tutte le mattine dal 10 giugno al 20 luglio, quindi dal giorno prima dell’inizio al giorno dopo la fine, e cercheremo di farlo abbastanza presto, tra le 8 e le 8:30.

Dentro racconteremo tante cose. Quello che succede in campo, innanzitutto: i risultati, le partite imperdibili, le nazionali più interessanti e più curiose, i Mondiali del passato. Parleremo chiaramente dei calciatori, cercando di tenere dentro quelli più famosi come Lionel Messi o Kylian Mbappé e quelli che scopriremo proprio grazie ai Mondiali come il capoverdiano Benchimol Tavares o l’haitiano Louicius Don Deedson.

Parleremo anche di tutto quello che c’è intorno: gli stadi, i luoghi, i tifosi, i prezzi dei biglietti e altro ancora. Saranno del resto i primi Mondiali in cui un paese ospitante, gli Stati Uniti, ha cominciato una guerra contro uno dei paesi partecipanti, l’Iran, a pochi mesi dall’inizio. Saranno anche Mondiali condizionati dal meteo, perché le partite potrebbero essere sospese per caldo estremo e piogge violente. Saranno inevitabilmente i Mondiali di Gianni Infantino, l’onnipresente e controverso presidente della FIFA, oltre che grande amico di Donald Trump.

Post Partita, dicevamo, parte il 10 giugno; è aperta a tutte e tutti e ci si iscrive qui. Vi aspettiamo.