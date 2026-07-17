Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?

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Al commento dei Mondiali maschili di calcio il telecronista della Rai Daniele “Lele” Adani si sta facendo notare. È un ex calciatore di buon livello che è diventato famoso grazie al ruolo di seconda voce, cioè di commentatore tecnico al fianco di un telecronista che racconta la partita secondo-per-secondo, ma anche per il modo in cui parla di calcio su piattaforme meno tradizionali della televisione. Negli ultimi anni ha avuto una grande influenza sul modo in cui si parla di calcio in Italia e ha suscitato dibattiti (e critiche) su gradi diversi, che in qualche caso hanno superato la soglia degli appassionati.

In questa edizione dei Mondiali sta commentando spesso le partite dell’Argentina, di cui è tifoso, durante le quali urla riferimenti spesso non semplici da cogliere, e molto enfatici e teatrali. «Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo», ha detto durante la semifinale tra Argentina e Inghilterra. Alla fine della partita si percepiva che ad Adani stava andando via la voce, a causa delle tante urla. Commenterà anche la finale tra Argentina e Spagna, domenica 19 luglio alle 21.

Spesso è molto alto sia il volume della voce sia il contenuto delle cose che dice. È abbastanza comune che – nel calcio e nello sport in generale – i telecronisti enfatizzino con la voce durante un evento importante: ma di solito lo fa il telecronista principale e non la seconda voce. Adani invece urla parecchio e per diversi secondi, a volte in momenti della partita non cruciali: anche questo è insolito, e lo fa passare come uno un po’ esaltato.

Adani ha opinioni precise e le espone in modo chiaro ma anche molto iperbolico. In certe cose che dice si vede che è molto tecnico e preparato: conosce i calciatori, i sistemi tattici, la storia. Sembra tenerci parecchio, inoltre, ad apparire come uno che vive il calcio in modo viscerale e autentico, oltre che competente. Fa riferimenti alla cultura popolare del paese o delle squadre che commenta: nella partita dei sedicesimi di finale contro Capo Verde, per esempio, ha paragonato un tiro di Lionel Messi a un alfajor, un dolce glassato piuttosto diffuso in Argentina.

Per sua stessa ammissione Adani tifa per l’Argentina ed è affascinato dalla cultura, calcistica e non, del paese. È molto amico dell’ex calciatore argentino Matias Almeyda, è stato diverse volte in Argentina e tifa specialmente la squadra di Buenos Aires del River Plate. La Rai crea spesso una certa attesa sul fatto che sia lui o meno a commentare le partite dell’Argentina: alcune persone vogliono sentire ciò che dice o cosa-urla-stavolta, altre sono spazientite dal tifo così plateale: quasi tutte ne parlano. Lo hanno fatto in particolare dopo Inghilterra-Argentina, che è stata vista da quasi 10 milioni di persone su Rai 1, alcune delle quali lo hanno sentito (con una certa sorpresa) per la prima volta.

Del modo inusuale e sopra le righe con cui commenta le partite di calcio si parla da anni: dal 2012 al 2021 ha lavorato per Sky Sport, da cui è stato mandato via per «scelta loro». È anche grazie alla Rai se è riuscito a “uscire dalla bolla” del calcio e ad arrivare a un pubblico più ampio, che è incuriosito dalle sue telecronache così vivaci per gli standard più compassati e tradizionali della Rai.

Sia per le urla che per le frasi a effetto Adani è al contempo apprezzato e criticato. Il giornalista sportivo di Repubblica Maurizio Crosetti ha scritto che il commento di Adani è così fazioso da aver «trasformato la Rai in Tele Buenos Aires», mentre secondo Aldo Grasso del Corriere della Sera ha trasformato «il commento tecnico in un’omerica serie di spunti epici ed emotivi» grazie ad un approccio «passionale, visionario e polarizzante».

Daniele Adani, spesso chiamato solo “Lele”, è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nel 1974. È stato un calciatore professionista di buon livello: tra 1994 e 2004 giocò tra Serie A e Serie B con Brescia, Fiorentina e Inter, e fece cinque partite con la nazionale italiana. Giocava come difensore e si è ritirato nel 2008.

Assunse una certa popolarità pochi anni più tardi, quando iniziò a commentare stabilmente partite di calcio per Sky Sport. Nel 2014 rifiutò la proposta di Roberto Mancini che lo voleva all’Inter come vice-allenatore; col tempo le sue telecronache diventarono sempre più simili a ciò che sono oggi.

Adani commentava le partite di Serie A e Champions League assieme al telecronista Riccardo Trevisani, col quale condivideva una certa predisposizione per i giocatori sudamericani e le squadre che giocavano un calcio offensivo e ambizioso. È una delle cose per cui Adani genera dibattito, soprattutto in Italia, dove al contrario un modo di giocare che bada molto al sodo e all’attenzione difensiva è ancora molto apprezzato, soprattutto dalla parte meno giovane dell’opinione pubblica.

A volte Trevisani e Adani esageravano un pochino con l’enfasi.

Nel 2019 divenne celebre un suo dibattito con l’allenatore Massimiliano Allegri, noto per uno stile di gioco difensivo e per la sua tendenza, perlomeno a parole, a considerare il calcio «un gioco semplice». Quello tra Adani e Allegri è stato uno dei massimi esempi della contrapposizione dialettica tra “risultatisti” e “giochisti”, etichette che, con una discreta semplificazione, distinguono due stili di gioco: uno più elementare e prudente, un altro più sofisticato e offensivo.

Alcune frasi di Adani, dentro e fuori le telecronache, sono diventate molto popolari tra le persone che seguono il calcio. La “garra charrua”, per esempio, è un’espressione che secondo Adani contraddistingue i calciatori uruguaiani perché «hanno un cuore differente, è l’artiglio che graffia», ed è entrata nel vocabolario di chi segue il calcio, in particolare dopo il commento di un gol segnato all’ultimo minuto dal calciatore uruguaiano dell’Inter Matías Vecino. È anche un’espressione diventata meme, perché esprime bene un concetto (la tenacia e la grinta di certi calciatori sudamericani), ma ripetuta molte volte diventa quasi una caricatura.

Il vostro amico molto appassionato di calcio potrebbe usare altre parole o frasi che Adani cita spesso, durante le telecronache delle partite o sui social media: padre tempo, servilismo, facciamo calcio (espressione che ha anche una sua coreografia ispirata a una frase di Diego Maradona), la “forza delle idee” o “fútbol” usato al posto di “calcio”.

Nel 2021 Adani diventò ancor più presente nel dibattito sul calcio in Italia, soprattutto sui social. Assieme agli altri ex calciatori Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola, partecipò alla Bobo TV, un format di intrattenimento live trasmesso sulla piattaforma di streaming Twitch. “Bobo” è il soprannome di Vieri, dal quale però gli altri tre si separarono nel novembre del 2023. La Bobo TV fu un grande successo anche per le contrapposizioni forti e le polemiche che cavalcava: come ad esempio quelle fra “bel gioco” e “ricerca del risultato”, fra “tattica esasperata” e “qualità tecnica”.

Oggi Adani, Cassano e Ventola fanno un nuovo show assai seguito: Viva El Futbol. Anch’esso è apprezzato per un modo ben più diretto e spontaneo di quello cui siamo abituati ad ascoltare i commenti sul calcio nelle trasmissioni televisive tradizionali. Sono commenti d’altro canto spesso molto enfatici, costruiti per generare reazioni anche ostili in chi ascolta (possiamo parlare di rage baiting) e a volte fatti apposta per tagliare estratti da mettere sui social in cui la sparano grossa, soprattutto Cassano. In entrambe Adani aveva o ha il ruolo di “conduttore”, alla quale gli altri si rivolgono per avere una conferma o un’opinione informata su un certo argomento. Insomma, e fa strano dirlo, in Viva El Futbol Adani fa la parte di quello più “istituzionale”.

Negli ultimi anni è diventato sempre più un personaggio pubblico: partecipava a un torneo di beach soccer chiamato Bobo Summer Cup che faceva vari eventi in tutta Italia e ha scritto e cantato canzoni sul calcio da milioni di ascolti su Spotify. Su Instagram e TikTok diventa spesso virale perché pubblica contenuti in cui riprende cose dette poche ore prima in telecronaca, enfatizzandoli ancor di più. Ogni tanto scrive anche qualche articolo per il Corriere della Sera.

Lele Adani e l’allenatore Luciano Spalletti, memati bene.

Soprattutto, come detto, dal 2021 Adani commenta le partite per la Rai (live e non), non più una rete privata come Sky. Questo lo ha fatto conoscere a un pubblico più ampio, anche perché spesso commenta le partite più seguite di tutte in Italia, cioè quelle della nazionale maschile di calcio. Nonostante il contesto alla Rai sia molto più formale, Adani è rimasto lo stesso, anche quando è ospite alla Domenica Sportiva, assieme a persone con un approccio molto diverso, e spesso più datato.

Dopo aver commentato con grande trasporto già i Mondiali del 2022 vinti dall’Argentina (ma allora la Rai non gli aveva fatto commentare la finale né così tante partite dell’Argentina), durante una telecronaca di questa edizione ha detto che l’hydration break serviva per «idratare il numero 10», cioè Lionel Messi. Dopo la partita ha condiviso un video mentre guardava un gol di Messi dal suo albergo con in sottofondo il suo commento, e si rovesciava acqua addosso.