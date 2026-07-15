L’Argentina è in finale ai Mondiali

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L’Argentina ha vinto contro l’Inghilterra la seconda semifinale dei Mondiali, che fino all’85esimo minuto stava perdendo per 1-0. Ha infine vinto per 2-1, grazie ai gol segnati da Enzo Fernández all’85esimo e da Lautaro Martínez al 92esimo. Martinez, attaccante dell’Inter, era entrato in campo pochi minuti prima. In entrambi i gol a fare l’assist è stato il 39enne Lionel Messi. In finale l’Argentina troverà la Spagna, che il 14 luglio ha battuto la Francia nell’altra semifinale di questi Mondiali.

L’Argentina è arrivata in finale superando i gironi in apparente tranquillità (ha vinto 3-0 contro l’Algeria, 2-0 contro l’Austria e 3-1 contro la Giordania). Ha avuto ben più problemi nella fase a eliminazione diretta: ai sedicesimi di finale ha dovuto arrivare fino ai supplementari per battere 3-2 Capo Verde; agli ottavi ha vinto 3-2 contro l’Egitto in una partita che fino al 79esimo perdeva 0-2; ai quarti di finale ha vinto 3-1, con due gol nei supplementari, contro la Svizzera. E poi, di nuovo in rimonta, di nuovo nel finale, ha vinto contro l’Inghilterra.

La Spagna ha iniziato il torneo con uno 0-0 contro Capo Verde, per poi vincere nella fase a gironi contro Arabia Saudita e Uruguay. Nella fase a eliminazione diretta ha battuto, senza mai andare ai supplementari o ai rigori, l’Austria (3-0), il Portogallo (1-0), il Belgio (2-1) e la Francia (2-0).

L’Argentina è la squadra campione in carica dei Mondiali e la detentrice della coppa sudamericana; la Spagna ha vinto gli ultimi Europei. La finale sarà quindi una partita tra le migliori squadre delle confederazioni in cui il calcio è a livelli più alti, le uniche ad aver vinto i Mondiali.