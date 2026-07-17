Un Mondiale pieno di celebrità

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Si sono giocate finora 102 delle 104 partite dei Mondiali: mancano la finale per il terzo e il quarto posto di sabato, Francia-Inghilterra, e soprattutto la finale finale, Spagna-Argentina, in programma domenica alle 21. Soprattutto negli Stati Uniti, il principale paese organizzatore, abbiamo visto tante persone famose, del mondo del calcio, dello spettacolo e della politica, che guardavano le partite e tifavano per le loro (o per altre) nazionali. Qui sotto ce ne sono un po’.