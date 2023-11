Christian Vieri ha detto che Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola non faranno più parte della Bobo TV, il format che tutti e quattro conducevano

L’ex calciatore Christian Vieri ha annunciato che Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, anche loro ex calciatori, non faranno più parte della BoboTV, un format di intrattenimento live video nato nel 2021 e diventato negli ultimi anni estremamente celebre per il modo informale e divertente di raccontare il calcio. Vieri lo ha detto durante la trasmissione di venerdì sera: «Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solamente io alla BoboTV», ha detto, ringraziando i tre colleghi. Al momento la ragione per cui i tre ex calciatori abbiano lasciato il programma non è chiara: sui social network alcuni hanno detto che in realtà potrebbe essere uno scherzo.

La BoboTV è trasmessa sulla piattaforma di streaming Twitch e i suoi contenuti trovano spesso ampia diffusione sui social network. È diventata molto apprezzata per la maniera in cui i quattro conduttori parlano di calcio e fanno parlare i loro intervistati: in modo diretto e molto più spontaneo di come siamo abituati ad ascoltare i commenti sul calcio nelle trasmissioni televisive tradizionali, nelle conferenze stampa o nelle interviste post-partita. Spesso gli intervistati sono personaggi molto noti e di grande rilievo, come Pep Guardiola, Roberto Mancini e Gigi Buffon, solo per citarne alcuni. Negli ultimi tempi peraltro i format video si sono ampliati, e comprendono alcuni programmi non condotti dai quattro ex calciatori.

