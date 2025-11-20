Oggi c’è il sorteggio per gli spareggi dei Mondiali di calcio

Oggi dalle 13 ci sarà il sorteggio degli spareggi in cui 16 nazionali europee, tra le quali l’Italia, si giocheranno l’ultima possibilità di qualificarsi ai prossimi Mondiali maschili di calcio (ci sarà anche il sorteggio del playoff intercontinentali, che assegnano gli altri due posti rimanenti). Vi partecipano le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione e le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025 che non hanno concluso le qualificazioni al primo o al secondo posto.

I playoff si giocano su due turni, quindi per arrivare ai Mondiali l’Italia deve vincere una “semifinale” e una “finale”. Al sorteggio l’Italia conoscerà l’avversaria della semifinale, che si giocherà il 26 marzo del 2026, e poi la partita da cui uscirà l’avversaria dell’eventuale finale, in programma il 31 marzo del 2026.

Essendo in prima fascia nel sorteggio grazie alla miglior posizione nel ranking mondiale, in semifinale l’Italia affronterà – con il vantaggio di giocare in casa – una nazionale di quarta fascia, quindi una tra Romania, Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. Svezia e Macedonia del Nord sono le squadre che eliminarono la Nazionale agli spareggi per i Mondiali del 2018 e del 2022. L’Irlanda del Nord è la squadra contro cui l’Italia pareggiò nel 2022, finendo così seconda e dovendo giocare gli spareggi, che poi perse.

Qualora l’Italia riuscisse a vincere contro la prima avversaria, affronterebbe nella decisiva “finale” la vincente di una semifinale tra una squadra di seconda fascia e una di terza. In seconda fascia ci sono Polonia, Galles, Cechia e Slovacchia; in terza Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. Nel secondo turno degli spareggi la squadra che gioca in casa viene sorteggiata.

Le quattro fasce per i sorteggi

Il Post aggiornerà questo articolo con le avversarie dell’Italia, quando verranno sorteggiate (il sorteggio comincia alle 13 ma potrebbe durare un pochino).