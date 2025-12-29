La Corte Costituzionale ha dichiarato sostanzialmente legittima la legge della Toscana sul suicidio assistito

La Corte Costituzionale ha stabilito che è legittima la legge della Toscana per regolamentare il suicidio assistito, la pratica con cui a certe condizioni ci si può somministrare autonomamente un farmaco per morire. Ne ha però dichiarato illegittime alcune parti, che riguardano i tempi e le modalità di accesso al suicidio assistito: andranno corrette affinché la legge possa rimanere valida. È una sentenza importante, perché stabilisce che le regioni possono legiferare autonomamente su questo tema e perché legittima la prima legge regionale sull’argomento, realizzata per sopperire alla mancanza di una legge nazionale in materia.

Dopo essere entrata in vigore lo scorso 11 febbraio, a maggio la legge toscana era stata impugnata dal governo, che aveva contestato un conflitto di competenze e rivendicato il suicidio assistito come un tema su cui legiferare a livello statale e non regionale. La sentenza dovrebbe quindi valere in modo simile anche per una legge analoga approvata a settembre dalla Sardegna che il governo aveva detto di voler impugnare, e verosimilmente spingerà anche altre regioni ad adottare norme analoghe in autonomia, visti i ritardi e l’inconcludenza del parlamento.

In Italia il suicidio assistito è legale in virtù di un’altra sentenza della Corte costituzionale del 2019: non esiste però una legge approvata dal parlamento che stabilisca i tempi, le modalità e le condizioni con cui questa procedura dovrebbe avvenire. Per questo alcune regioni si sono mosse autonomamente, in modo da poter gestire in modo più efficiente i casi di suicidio assistito che vengono sottoposti alle aziende sanitarie locali: potevano farlo perché la sanità è in parte una competenza regionale, anche se la questione è appunto dibattuta.

I partiti di destra e centrodestra al governo si sono sempre dichiarati contrari al suicidio assistito e cercano di ostacolare da tempo i tentativi delle regioni come Toscana e Sardegna, amministrate da giunte di centrosinistra, di dotarsi in maniera autonoma di una legge per regolamentare la pratica.

Mentre la Corte decideva sulla sua costituzionalità, la legge toscana è rimasta in vigore. Nel corso di questi mesi due persone hanno fatto ricorso al suicidio assistito in Toscana: un 64enne di Siena a giugno e un 40enne a settembre. Il tribunale di Firenze aveva trovato una soluzione anche per “Libera” (nome di fantasia), una donna autorizzata ad accedere al suicidio assistito ma impossibilitata ad autosomministrarsi il farmaco letale perché paralizzata dal collo in giù.