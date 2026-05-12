I viaggi per le isole minori siciliane costeranno di più, e i sindaci non sono contenti

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La principale compagnia di traghetti che si occupa del trasporto dalla Sicilia alle sue isole minori – Egadi, Eolie, Pelagie, Pantelleria e Ustica – ha annunciato un consistente aumento del prezzo dei biglietti, tra il 30 e il 50 per cento a seconda della tratta. L’azienda è la Caronte & Tourist, che gestisce la linea Siremar e sostiene che il rincaro serva a far fronte all’aumento del prezzo del carburante dovuto alla guerra in Medio Oriente, e a mantenere sostenibile la convenzione che ha con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale chiede di garantire i collegamenti necessari per non lasciare territori isolati, a fronte di una sovvenzione.

Il problema è che la sovvenzione da parte del ministero venne definita nel 2016, quando i costi operativi erano decisamente più bassi. In mezzo c’è stata una pandemia, due crisi energetiche e nuove regole europee che hanno fatto aumentare i costi, e Caronte & Tourist dice di non riuscire a starci dentro senza ridurre corse e alzare le tariffe.

I sindaci delle isole sono preoccupati che questi aumenti non solo limitino il turismo, ma che rendano eccessivamente onerosi gli spostamenti dei residenti, con un rischio per la continuità territoriale che l’amministrazione pubblica dovrebbe garantire (la continuità territoriale consiste in servizi minimi garantiti di collegamento per gli abitanti delle aree isolate). Gli stessi sindaci sostengono che l’aumento delle tariffe sia stato peraltro deciso in una situazione di costante disservizio da parte della compagnia, con cancellazioni, ritardi e disagi per chi viaggia.

«Che inizino a recuperare tutte le corse omesse ed a garantire un servizio certo, efficace ed efficiente in tutte le isole e poi ne parliamo», ha detto il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto al giornale La Sicilia. «Una situazione ormai fuori controllo, collegamenti insufficienti, corse cancellate, comunità isolate e totale assenza di controlli da parte della Regione siciliana. Adesso arriva anche questa stangata».

Questi rincari sono stati annunciati dal 15 maggio, e dal sito della compagnia si vede che il prezzo dei biglietti inizia ad aumentare già da giovedì 14 e poi ancora dal primo giugno. Andare da Trapani a Favignana, nelle Egadi, ora costa 12,63 euro e a giugno costerà 17,65, solo andata, con un rincaro del 40 per cento; per andare da Milazzo all’isola di Vulcano, nelle Eolie, ora servono 16,61 euro e da giugno 22,35, il 34 per cento in più. La tratta più lunga, quella che dura più di dieci ore da Porto Empedocle verso l’isola di Lampedusa, passerà da 41,37 a 62,52, un aumento del 50 per cento.

I sindaci hanno fatto un appello alla Regione e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per bloccare gli aumenti attraverso l’integrazione di risorse pubbliche. La convenzione con il ministero, a loro dire, non sarebbe mai stata aggiornata e la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi, all’opposizione rispetto alla giunta regionale di destra guidata da Renato Schifani, sostiene che sia anche mancato il controllo della Regione: «Ancora una volta si scaricano sui cittadini inefficienze e ritardi amministrativi, mentre il governo regionale continua a restare immobile davanti al progressivo smantellamento del diritto alla continuità territoriale. Anzi il governo Schifani non si è nemmeno presentato in commissione parlamentare quando è stato apposta convocato».

I sindaci chiedono anche di parlare con la Regione per mantenere i trasporti stabili, e per evitare che le compagnie di navigazione scarichino i loro problemi finanziari sui passeggeri riducendo i servizi o aumentando il costo dei biglietti.