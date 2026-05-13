Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia

Caricamento player

Mercoledì è iniziata la visita di due giorni della principessa britannica Kate Middleton a Reggio Emilia, il suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando nel 2024 le è stato diagnosticato un cancro (che a gennaio del 2025 Middleton aveva detto essere in remissione). Il viaggio è stato organizzato con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, una fondazione creata da lei nel 2021 con finalità benefiche che si occupa dei bambini nei primi anni di vita. L’obiettivo della visita è quello di conoscere il cosiddetto Approccio Reggio Emilia, un metodo pedagogico che si basa sullo sviluppo autonomo delle potenzialità dei bambini e che venne ideato a metà del Novecento dal pedagogista emiliano Loris Malaguzzi.

La giornata è iniziata nella sala del Tricolore in municipio, dove il sindaco Marco Massari ha consegnato a Middleton il Primo Tricolore, la principale onorificenza cittadina. Middleton si è poi spostata al Centro Loris Malaguzzi, sede della fondazione Reggio Children, dove ha incontrato alcune educatrici e ricercatrici e ha partecipato a un workshop sull’argilla con dei bambini. Durante il viaggio è anche prevista la visita a tre scuole di Reggio Emilia, a cominciare dalla scuola dell’infanzia Anna Frank mercoledì.