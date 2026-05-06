La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull’infanzia

La principessa britannica Kate Middleton ha detto che verrà in Italia, a Reggio Emilia, il 13 e il 14 maggio: sarà il suo primo viaggio ufficiale fuori dal paese da quando le è stato diagnosticato un cancro nel 2024. Middleton – che ha il titolo di principessa del Galles, in quanto moglie dell’erede al trono del Regno Unito William – si era sottoposta alla chemioterapia e a gennaio del 2025 aveva detto che il suo tumore era in remissione.

Middleton verrà in Italia da sola per un viaggio nell’ambito della Royal Foundation Centre for Early Childhood, una fondazione creata da lei nel 2021 con finalità benefiche che si occupa dei bambini nei primi anni di vita. Il fine del viaggio è quello di conoscere il cosiddetto Approccio Reggio Emilia, un metodo pedagogico che si basa sullo sviluppo autonomo delle potenzialità dei bambini e che venne ideato dal pedagogista emiliano Loris Malaguzzi.

Middleton sarebbe dovuta venire in Italia nel 2024, ma il viaggio venne annullato per via delle sue condizioni di salute. Il suo ultimo viaggio ufficiale all’estero fu a dicembre del 2022, quando accompagnò il principe William a Boston, negli Stati Uniti.