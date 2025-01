Kate Middleton ha detto che il suo tumore è in remissione

Lunedì la principessa britannica Kate Middleton ha fatto sapere che il suo tumore è in remissione. «È un sollievo», ha scritto su X dopo una visita all’ospedale Royal Marsden di Londra, dove era stata curata nei mesi scorsi: «Resto concentrata sulla guarigione. Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità».

Middleton aveva annunciato di avere un cancro lo scorso marzo ed era stata lontana dai suoi impegni istituzionali per buona parte del 2024, ricomparendo in pubblico per la prima volta a metà giugno. A settembre aveva annunciato di aver completato la chemioterapia.

Il Guardian ha scritto che la visita all’ospedale di martedì non era stata annunciata e che fino a oggi non si sapeva nemmeno in quale struttura Middleton fosse in cura. Al Royal Marsden Middleton ha ringraziato i medici e incontrato i pazienti oncologici.