Com’era nato l’accordo col comune di Torino per regolarizzare l’Askatasuna

Con lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino, il sindaco del PD Stefano Lo Russo ha fatto decadere il patto di collaborazione avviato nel 2024 per rendere un «bene comune» l’edificio in corso Regina Margherita 47, occupato da quasi trent’anni. La decisione di Lo Russo è stata piuttosto inaspettata, e giustificata dal «mancato rispetto delle condizioni» di legalità a cui il patto stesso era vincolato. Lo Russo ha comunque detto più volte che lo sgombero «non è stata una mia decisione politica. Io ho preso atto di una scelta amministrativa». Lo sgombero è avvenuto per motivi non ancora del tutto chiari, al termine di una perquisizione iniziata per altre ragioni.

L’Askatasuna – parola che in basco significa “libertà” – è uno dei centri sociali più noti e frequentati di Torino e da anni è considerato un punto di riferimento non solo di militanza politica ma anche per le attività culturali che organizza: al festival Altri Mondi/Altri Modi, organizzato al centro a marzo del 2023, hanno partecipato molti ospiti tra cui lo storico Alessandro Barbero e il fumettista Zerocalcare.

Askatasuna è nato nel 1996, dall’occupazione di un palazzo di proprietà del comune in una zona popolare, Vanchiglia, vicina all’università e al centro. Instaurò un rapporto stretto con il quartiere che lo ospitava, e si impegnò da subito sui temi del diritto alla casa e al lavoro. Negli anni ha aperto una palestra popolare, un doposcuola, uno sportello per persone in difficoltà abitativa, laboratori artistici, una biblioteca, una camera oscura per sviluppare fotografie e una sala di registrazione, tra le altre cose.

Il centro sociale è stato ed è molto attivo nelle manifestazioni contro la realizzazione dell’alta velocità in Val di Susa, ha preso posizione a favore del popolo curdo (che vorrebbe costruire un nuovo modello di convivenza basato su ideali socialisti, ambientalisti e anticapitalisti) e del popolo palestinese.

Proprio per l’importanza riconosciuta ad Askatasuna nella vita politica e culturale della città, nel gennaio del 2024 il sindaco Lo Russo annunciò la volontà di avviare un percorso per regolarizzare l’immobile occupato e inagibile. La proposta era arrivata da un comitato cittadino di cui fanno parte, oltre agli attivisti del centro, anche persone dello spettacolo e docenti universitari. Alla fine l’accordo venne chiuso con questo comitato spontaneo, chiamato dei “garanti”.

Il patto prevedeva la liberazione dell’edificio da parte delle persone che lo occupavano, l’organizzazione di una serie di sopralluoghi per rilevare eventuali problemi strutturali e l’avvio di un “percorso di coprogettazione” dello spazio finora occupato, che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere «aperto a tutti, partecipato e condiviso con la città». Il patto prevedeva una serie di clausole tra cui «garantire spazi di libero e democratico dibattito in un quadro di legalità e non violenza».

In un comunicato pubblicato su Instagram il centro sociale aveva detto di considerare positiva la scelta del comune, e che si sarebbe impegnato a fare i lavori richiesti per completare il progetto, sospendendo temporaneamente le iniziative culturali e musicali all’interno dell’edificio e spostandole altrove. Dopo i sopralluoghi, il 23 marzo era stata firmata l’ordinanza numero 1526 dove tra le altre cose si disponeva «l’interdizione all’accesso a tutti i piani del fabbricato».

L’accordo era stato stipulato mentre si parlava di un possibile sgombero dell’edificio da parte della questura e della prefettura di Torino, dopo l’avvio di indagini e processi contro alcuni esponenti e persone collegate al centro sociale. Le accuse si riferivano ad azioni che sarebbero state compiute durante alcune manifestazioni a Torino e in Val di Susa, nell’ambito del movimento No TAV. Dal momento però che le indagini e i processi riguardavano solo alcune persone, il sindaco Lo Russo aveva confermato di voler trovare una soluzione legale per l’utilizzo del centro sociale Askatasuna, soluzione che non includesse «meccanismi repressivi», ossia sgomberi forzati.

La sua volontà era stata criticata dal ministro dell’Interno Piantedosi, che aveva promesso «approfondimenti tramite la prefettura» e aveva ammonito che l’iniziativa del comune non poteva e non doveva costituire in alcun modo «una sorta di legittimazione, o addirittura di premio, per l’operato di un centro sociale che si è distinto negli anni per l’esercizio della violenza, piuttosto che per il dialogo e il confronto democratico orientato al bene comune».

Nel frattempo, dopo anni di indagini, migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali e 72 capi di imputazione, nel marzo del 2025 era stata emessa la sentenza di primo grado contro 28 persone legate al centro sociale Askatasuna, al movimento No TAV e ad altre organizzazioni cittadine. La prima ipotesi di reato formulata dalla procura, che coinvolgeva una settantina di persone, era stata di «associazione sovversiva», messa però in discussione dal giudice dell’udienza preliminare e dai giudici del riesame. Dopo la riformulazione dell’accusa per associazione a delinquere era iniziato il processo. Tutte e 16 le persone accusate di associazione a delinquere erano state assolte e c’erano state condanne per le accuse che riguardavano le condotte dei singoli attivisti durante le proteste. In tutto c’erano state dieci condanne e diciotto assoluzioni.

Alle cinque di mattina di giovedì 18 dicembre (giorno in cui all’Askatasuna avevano in programma la polentata con alcuni bambini e le famiglie) gli agenti della Digos sono arrivati per le perquisizioni. Le perquisizioni erano state ordinate per le indagini legate a vari eventi a cui alcuni e alcune militanti dell’Askatasuna avevano preso parte o erano sospettati di averlo fatto, compreso l’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, avvenuto a fine novembre.

Durante le perquisizioni sono state trovate sei persone a dormire all’ultimo piano dell’edificio occupato. E due gatti. La cosa è stata ritenuta una violazione degli accordi presi con il comune, che alle 8:30 ha inviato una mail diretta al comitato dei garanti dell’accordo con Askatasuna nella quale comunicava «il recesso con effetto immediato dallo stesso». Tre ore dopo il sindaco Stefano Lo Russo ha fatto uscire una sua dichiarazione. Il comitato dei garanti si è definito «sorpreso e preoccupato» dalla decisione del sindaco di non opporsi.

Come si sia arrivati allo sgombero non è chiaro, ma vari elementi fanno pensare che fosse stato deciso da tempo. Nella notte tra mercoledì e giovedì erano stati mandati a Torino trecento agenti di polizia da altre regioni, segno di un’organizzazione ben maggiore rispetto a quella che sarebbe servita per una semplice perquisizione. Il quartiere era stato militarizzato, le scuole e l’asilo nei dintorni chiuse per due giorni, la libertà di circolazione interdetta. Sembra insomma che la polizia e le istituzioni si aspettassero che la perquisizione finisse con uno sgombero, che in effetti subito dopo la sua conclusione è stato rivendicato dal ministro Matteo Piantedosi, il quale ha detto che «dallo Stato» è arrivato «un segnale chiaro».

Il quotidiano Il Manifesto, sostenendo l’ipotesi che la decisione dello sgombero sia arrivata dal governo e che il comune abbia ceduto, fa notare che appena una settimana fa era stato rimosso il questore Paolo Sirna, «mai stato del tutto ostile al dialogo tra il comune e Askatasuna».

