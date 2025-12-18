Giovedì mattina a Torino è stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, uno dei più noti in Italia. Lo sgombero è stato eseguito all’interno delle indagini su una serie di disordini e atti vandalici per cui sono state indagate e denunciate diverse persone che facevano parte dei centri sociali torinesi: le indagini riguardano, fra gli altri, l’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, avvenuto a fine novembre e per cui sono state denunciate 36 persone, e la vandalizzazione di alcuni spazi delle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) durante l’Italian Tech Week dello scorso ottobre.

Durante le operazioni di sgombero, che si sono concluse, la polizia ha trovato sei persone che dormivano al terzo piano dello stabile. La loro presenza violava gli accordi presi a gennaio del 2024 fra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del PD, e gli attivisti dell’Askatasuna, che avevano l’obiettivo di legalizzarlo. Lo Russo aveva avviato un percorso per rendere un «bene comune» l’edificio dove da trent’anni si trova l’Askatasuna, in corso Regina Margherita 47, riconoscendolo come un luogo di grande importanza per la vita culturale della città.

L’accordo però prevedeva che gli attivisti si limitassero a usare il piano terra dello stabile, liberando gli altri tre piani, che erano stati dichiarati inagibili. Per questo motivo giovedì mattina Lo Russo ha detto che il patto di collaborazione fra il centro sociale e il comune è «cessato» per via del «mancato rispetto delle condizioni» dell’accordo.

Mentre un gruppo di persone si sta radunando davanti all’edificio, ed è stato convocato un presidio alle 18, la polizia ha iniziato a murare le porte. Prima di farlo gli agenti avevano portato fuori delle bombole del gas, avevano chiuso l’acqua e avevano permesso agli attivisti di tornare dentro per recuperare alcuni oggetti e due gatti. In corrispondenza dello sgombero la polizia ha anche ordinato la chiusura per 48 ore di tre scuole nel quartiere (la scuola dell’infanzia Gianni Rodari, la scuola primaria Leone Fontana e il nido Il Giardino delle Fiabe), che è stata resa nota alle famiglie e ai docenti alle 7:30 di giovedì mattina.

