In tutta Italia ci sono decine di manifestazioni in solidarietà alla Flotilla e a Gaza

Giovedì mattina sono proseguite in tutta Italia le manifestazioni in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e contro l’arresto dei suoi attivisti da parte dell’esercito israeliano, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì quando le barche si trovavano in acque internazionali. Erano cominciate in modo spontaneo ieri sera, quando è arrivata la notizia dell’abbordaggio da parte dei soldati israeliani, e proseguiranno anche nelle prossime ore.

In diverse città italiane come Milano, Torino, Bologna o Roma gli studenti di vari licei hanno organizzato picchetti davanti agli istituti, assemblee straordinarie nei cortili e manifestazioni che hanno sfilato per le vie delle città. Sono state occupate anche le sedi principali di diverse università, tra cui quella di Milano, Bologna, Firenze, Bari, la Sapienza di Roma e l’Università del Salento, a Lecce. Ci sono state mobilitazioni e sit in anche in città più piccole in tutto il paese, e anche nel resto d’Europa e del mondo.

Le manifestazioni di giovedì mattina sono state pacifiche. Ci sono stati brevi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nei pressi della stazione centrale di Bologna: il traffico dei treni è stato sospeso per meno di mezz’ora per poi riprendere regolarmente. A Torino i manifestanti sono entrati nella carreggiata della tangenziale sud in uscita dalla città, fermando il traffico.

Collettivi e centri sociali in varie città hanno annunciato nuove manifestazioni per questa sera, che indicativamente partiranno intorno alle 18:00. Per domani è stato confermato lo sciopero generale e le relative manifestazioni, ma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha detto che valuterà se precettarlo (e quindi impedirlo).