Gli attivisti della Flotilla intercettati saranno portati in Israele

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Quasi tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state bloccate dalla marina israeliana: l’operazione di intercettazione era iniziata lunedì mattina in acque internazionali vicino a Cipro ed è proseguita martedì, sempre in acque internazionali, a nord dell’Egitto. L’organizzazione ha detto che centinaia di attivisti sono stati trattenuti da Israele: il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere che tra loro ci sono 27 cittadini italiani e che tutti dovrebbero essere portati al porto di Ashdod, fra Tel Aviv e la Striscia di Gaza.

Poco prima delle 16 gli organizzatori dell’iniziativa hanno pubblicato sui social un video in cui si vede un soldato israeliano sparare contro una barca della Flotilla da un gommone che l’aveva affiancata. Non si sa che proiettili abbia usato (se di piombo, di gomma o di altro tipo) né se ci siano feriti. Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla, ha detto che gli spari hanno colpito sei barche, fra cui una registrata in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto chiarimenti a Israele.

Anche la precedente spedizione della Flotilla, lo scorso autunno, si era conclusa con l’intercettazione delle barche da parte di Israele, la detenzione ad Ashdod e infine l’espulsione degli attivisti. Molti di loro avevano raccontato poi di avere subito abusi fisici e psicologici mentre erano stati trattenuti da Israele, e la procura di Roma ha aperto diverse indagini.

Lunedì i ministeri degli Esteri di dieci paesi (l’unico europeo è la Spagna) hanno diffuso un comunicato congiunto in cui hanno duramente criticato l’operazione israeliana e chiesto il rilascio immediato di tutte le persone che erano a bordo delle barche della Flotilla. Anche Tajani aveva chiesto di garantire l’incolumità degli italiani trattenuti, e di liberarli.

Martedì il team legale che assiste la delegazione italiana della Flotilla ha inviato una diffida al ministero degli Esteri e ad altre autorità italiane affinché si attivino immediatamente per sapere dove esattamente siano stati portati gli attivisti e quali siano le loro condizioni, e per ottenere la loro liberazione.

La Global Sumud Flotilla era ripartita a metà aprile da Barcellona, e poi dalla Sicilia a fine mese, per cercare di rompere il blocco navale imposto da Israele davanti alla Striscia di Gaza. Era una missione praticamente impossibile: lo scopo della spedizione civile e indipendente era tenere alta l’attenzione sulla situazione dei palestinesi nella Striscia e cercare di portare loro cibo e beni di prima necessità, via mare e via terra.

Anche il convoglio della Flotilla che stava cercando di raggiungere via terra il varco di Rafah, al confine con l’Egitto, è stato bloccato in Libia: era partito il 15 maggio dall’Algeria ed è stato fermato vicino a Sirte. Ha detto che il suo passaggio è ostacolato dall’opposizione dell’Esercito Nazionale Libico, la fazione che controlla la parte est della Libia.