Ora la procura di Roma indaga anche per tortura per quanto accaduto agli attivisti della Flotilla

La procura di Roma ha avviato un’indagine per tortura per quanto accaduto agli attivisti e alle attiviste italiane che erano a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla: è l’iniziativa civile con cui a ottobre si era provato a rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza e a far arrivare cibo e altri beni essenziali alla popolazione palestinese. Le barche erano state intercettate in acque internazionali da Israele e poi trattenute nel paese per alcuni giorni. Inizialmente l’indagine era stata aperta contro ignoti per sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio: adesso è stata integrata con la nuova ipotesi di reato.

L’avvocata Tatiana Montella, del gruppo legale della Global Sumud Flotilla, spiega che l’ipotesi del reato di tortura si basa su una querela depositata dopo il ritorno in Italia di 36 attiviste e attivisti. Diversi di loro hanno raccontato ai legali e alla polizia di aver subito violenze, minacce, privazione del sonno e divieto di accesso all’acqua mentre erano detenuti in Israele. Secondo la Global Sumud Flotilla la procura di Roma è ora pronta a presentare una rogatoria internazionale a Israele, cioè una richiesta di cooperazione tra autorità giudiziarie, per poter svolgere una serie di accertamenti rispetto ai reati contestati, con l’obiettivo di individuare i responsabili.

La Global Sumud Flotilla era composta da una quarantina di barche con circa 500 partecipanti provenienti da 44 paesi diversi: oltre che a rompere il blocco navale israeliano intorno a Gaza e portare lì aiuti umanitari, l’iniziativa serviva a fare pressione politica sul governo di Israele. I militari israeliani avevano abbordato le barche in acque internazionali nella notte tra l’1 e il 2 ottobre e avevano poi portato gli attivisti nel porto di Ashdod. Alcuni erano stati detenuti per alcuni giorni, prima di essere rimpatriati. In Italia la spedizione era stata molto seguita ed erano state organizzate varie manifestazioni per la Flotilla, a cui avevano partecipato migliaia di persone.