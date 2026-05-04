La procura di Roma sta indagando per sequestro di persona per l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla

La procura di Roma ha aperto un’indagine per sequestro di persona per l’abbordaggio fatto da alcune imbarcazioni militari israeliane a 22 barche della Global Sumud Flotilla e gli arresti di 175 persone che vi si trovavano a bordo. L’abbordaggio era avvenuto il 29 aprile in acque internazionali al largo di Creta, in Grecia.

Le indagini sono partite in seguito a tre esposti: due di questi riguardano gli attivisti Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, arrestati il 29 aprile e trasferiti in un carcere israeliano dopo lo sbarco per essere interrogati. Il resto degli attivisti fermati invece è stato fatto sbarcare a Creta. Saif Abu Keshek ha la cittadinanza di Palestina, Spagna e Svezia, mentre Thiago Ávila è brasiliano. Entrambi si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane quando sono stati bloccati e fanno parte del comitato direttivo della Flotilla.

La nuova missione della Global Sumud Flotilla era partita domenica 26 aprile dalla Sicilia e aveva lo stesso obiettivo della prima, partita lo scorso autunno e conclusa a sua volta con l’abbordaggio da parte delle imbarcazioni israeliane e l’arresto di decine di persone: tentare di rompere il blocco navale imposto da Israele alla Striscia di Gaza, portare cibo e beni di prima necessità alle persone palestinesi e, più in generale, tenere alta l’attenzione sulla situazione nel territorio. Sui fatti della prima missione, la procura di Roma sta indagando per tortura, sequestro di persona, rapina e danneggiamento con pericolo di naufragio.