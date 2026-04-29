La Global Sumud Flotilla è stata intercettata vicino a Creta

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La Global Sumud Flotilla dice che delle imbarcazioni militari che si sono auto-identificate come israeliane hanno intercettato alcune navi della nuova missione partita domenica 26 aprile verso la Striscia di Gaza. Le barche della spedizione si trovano ora in acque internazionali a centinaia di chilometri dalla costa israeliana e stavano per entrare in acque greche. La Sumud Flotilla dice anche che contro le barche intercettate sono stati puntati dei laser e delle armi e che alle persone a bordo è stato ordinato di spostarsi a prua e di mettersi in ginocchio. Le comunicazioni di alcune imbarcazioni sono state interrotte, come riferito al Post da Maria Elena Delia, portavoce della spedizione italiana.

Il quotidiano Times of Israel, citando fonti di sicurezza, ha confermato che la marina israeliana ha iniziato a intercettare gli attivisti diretti verso la Striscia di Gaza.

Gli organizzatori della Flotilla hanno pubblicato un filmato in cui si sente un ufficiale esortare gli attivisti a cambiare rotta e che ogni tentativo di violare «il legittimo blocco di sicurezza marittima della Striscia di Gaza costituisce una violazione del diritto internazionale»: «Se desiderate consegnare aiuti umanitari a Gaza, potete farlo attraverso canali consolidati e riconosciuti. Vi preghiamo di cambiare rotta e tornare al porto di origine. Se trasportate aiuti umanitari, siete invitati a recarvi al porto di Ashdod (in Israele, ndr), dove gli aiuti saranno sottoposti a un controllo di sicurezza e successivamente trasferiti nella Striscia di Gaza». Il messaggio prosegue dicendo che «qualsiasi ulteriore tentativo di navigare verso Gaza mette a rischio la vostra sicurezza e non lascia altra scelta alle Forze di Difesa Israeliane se non quella di adottare tutte le misure necessarie a loro disposizione per imporre un legittimo blocco di sicurezza marittima. È pericoloso rimanere sulla rotta attuale. Se continuerete a tentare di violare il blocco marittimo, fermeremo la vostra imbarcazione e agiremo per sequestrarla attraverso procedimenti legali in tribunale. Siete pienamente responsabili delle vostre azioni».

Nel frattempo, il ministero degli Esteri israeliano ha pubblicato un video che – a suo dire ma non ci sono conferme – mostra come gli aiuti medici a bordo di una delle imbarcazioni intercettate dalla marina israeliana fossero in realtà «preservativi e droga».

Un funzionario israeliano ha dichiarato che la decisione di intercettare la Flotilla a una distanza così grande e in acque internazionali, è stata dettata dalle sue dimensioni: oltre 100 imbarcazioni con a bordo circa 1.000 attivisti.

Ansa scrive che in una nota il ministero degli Esteri italiani ha fatto sapere di aver «ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari di Israele alle barche della Flottilla» e che il ministro Antonio Tajani «ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati».

Oggi Israel Katz, il ministro israeliano della Difesa, ha detto che la legge antiterrorismo di Israele «consente il sequestro di beni e imbarcazioni destinati a essere utilizzati per attività terroristiche». Ha anche emesso un decreto per sanzionare la campagna di raccolta fondi della spedizione affermando che è organizzata direttamente da Hamas, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali.

La precedente missione della Flotilla era stata bloccata dalla marina israeliana, che aveva intercettato le barche a 72 miglia nautiche dalla costa (circa 130 chilometri), ossia in acque internazionali (e quindi dove in teoria Israele non poteva rivendicare alcuna sovranità).

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