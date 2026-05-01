Tutti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana sono stati portati a Creta tranne due: verranno interrogati in Israele

I più di 170 attivisti della Global Sumud Flotilla che mercoledì sera erano stati bloccati dalla marina militare israeliana in acque internazionali vicino a Creta sono stati fatti sbarcare sull’isola greca. Un giornalista di Agence France-Presse presente sul posto ha detto che venerdì mattina gli attivisti sono stati scortati dalle autorità greche e poi portati con quattro bus. Non è chiaro dove siano ora.

Il ministero degli Esteri israeliano ha comunicato che due di loro saranno portati in Israele per essere interrogati: sono Saif Abu Keshek, che Israele sospetta sia affiliato a un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, uno dei membri del comitato direttivo della Flotilla, sospettato di attività illegali. Gli organizzatori stanno facendo pressioni affinché siano liberati il prima possibile. Secondo gli avvocati che seguono la Flotilla gli attivisti italiani bloccati erano 23.

La nuova missione della Global Sumud Flotilla era partita domenica 26 aprile dalla Sicilia e aveva lo stesso obiettivo della prima, partita lo scorso autunno e conclusa a sua volta con l’abbordaggio da parte delle imbarcazioni israeliane e l’arresto di decine di persone: tentare di rompere il blocco navale imposto da Israele verso la Striscia di Gaza, portare cibo e beni di prima necessità alle persone palestinesi e, più in generale, tenere alta l’attenzione sulla situazione nel territorio. Israele ha detto di aver intercettato una ventina delle 58 barche della nuova flotta volontaria: inizialmente il ministero degli Esteri aveva detto che avrebbe portato le persone arrestate ad Ashdod, in Israele, ma poi il ministro Gideon Sa’ar aveva detto che sarebbero stati portati a Creta.

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