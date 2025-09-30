Tra giovedì sera e venerdì è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie

Il sindacato autonomo S.I. Cobas ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per i lavoratori del settore ferroviario: inizierà alle 21 di giovedì 2 ottobre e terminerà alla stessa ora di venerdì 3 ottobre. Lo sciopero è motivato con il sostegno alla causa palestinese.

I servizi di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper potranno subire interruzioni. Per quanto riguarda i regionali, circoleranno i treni indicati come servizio minimo garantito, dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 e alle 21: gli orari sono consultabili divisi per regione sui siti di Trenitalia, di Trenord e di Trenitalia Tper. I treni a lunga percorrenza garantiti sono indicati su questa pagina del sito di Trenitalia.