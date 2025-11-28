Un gruppo di manifestanti ha vandalizzato la sede della Stampa a Torino

Nel primo pomeriggio di venerdì, a Torino, un gruppo di una ventina di manifestanti è entrato di forza nella sede del quotidiano La Stampa, vuota per sciopero, e ha danneggiato parte della redazione. Ha scritto dei messaggi sui muri con la vernice spray, e ha versato secchi di letame nel cortile esterno. Il gruppo era entrato da un accesso secondario in via Ernesto Lugaro e si era staccato da un corteo che, tra altre manifestazioni organizzate in città nella giornata di sciopero, sfilava in difesa di Mohamed Shahin, 47enne imam della moschea del quartiere San Salvario, di origini egiziane, detenuto dal 24 novembre nel CPR di Caltanissetta in attesa di espulsione.

Parte dell’irruzione nella sede della Stampa è stata filmata e mostrata dal quotidiano Torino Oggi. In un post su Instagram, in cui si vede un video girato all’interno della redazione, alcuni collettivi studenteschi hanno contestato la Stampa per alcuni articoli recenti su Shahin. Sia il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, sia il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio hanno duramente criticato e definito inaccettabili l’intrusione e i danneggiamenti.

Venerdì, prima dell’irruzione del gruppo, la Corte d’appello di Torino aveva convalidato il trattenimento di Shahin, che si trova nel CPR di Caltanissetta perché contro di lui era stato emesso un discusso provvedimento di espulsione dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il provvedimento era stato motivato da un presunto ruolo di rilievo di Shahin «in ambienti dell’Islam radicale».

In precedenza, durante un comizio il 9 ottobre scorso, Shahin aveva definito l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 un atto di resistenza che supportava: dichiarazioni poi in parte ritrattate. I suoi avvocati avevano contestato il provvedimento, secondo loro immotivato, e avevano detto che un eventuale rimpatrio in Egitto metterebbe a rischio la sua vita.