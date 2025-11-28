NewsletterPodcast
I siti delle principali testate non sono aggiornati a causa dello sciopero dei giornalisti

Il comunicato pubblicato sul sito del Sole 24 Ore
Oggi c’è uno sciopero nazionale dei giornalisti italiani, indetto per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. È il primo sciopero che riguardi l’intera categoria da oltre dieci anni: non ci sono ancora dati sull’adesione, ma i siti diversi quotidiani non stanno venendo aggiornati (o stanno venendo aggiornati in modo essenziale) e molti quotidiani domani non usciranno nella loro versione cartacea.

Tra i principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, Repubblica, il Sole 24 Ore, la Stampa, il Manifesto, Domani, il Secolo XIX, il Resto del Carlino, il Messaggero e Avvenire hanno avvertito i loro lettori che sul loro sito oggi non verranno pubblicate notizie e che le loro edizioni cartacee domani non usciranno. Il sito di SkyTg24 riprenderà le pubblicazioni domani mattina. Sky Tg24 garantisce però un notiziario in formato ridotto, senza servizi: i giornalisti che appaiono in video lo fanno in accordo con la redazione.
Anche parte della redazione del Giornale partecipa allo sciopero: nel suo comunicato ha precisato che la mobilitazione non è da intendersi contro il governo.

Il Foglio, il Mattino, Libero e la Gazzetta dello Sport stanno invece pubblicando aggiornamenti sui loro siti.

Per quanto riguarda il servizio pubblico, le redazioni di Radio 1, Radio 2 e Radio 3 hanno detto che garantiranno due edizioni ridotte del giornale radio, ciascuna della durata di circa 6 minuti. Lo stesso varrà per il Tg 1, il Tg 2, il Tg 3 e Rainews 24. Le testate regionali produrranno un’edizione di 5 minuti. Rainews.it aggiornerà il sito per due volte nel corso della giornata.

Stanno invece proseguendo con le regolari pubblicazioni alcuni account che fanno informazione sulle piattaforme social come Will, Torcha e Factanza, che non sono coinvolti dallo sciopero perché non sono testate giornalistiche.

