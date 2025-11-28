I siti delle principali testate non sono aggiornati a causa dello sciopero dei giornalisti

Oggi c’è uno sciopero nazionale dei giornalisti italiani, indetto per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale. È il primo sciopero che riguardi l’intera categoria da oltre dieci anni: non ci sono ancora dati sull’adesione, ma i siti diversi quotidiani non stanno venendo aggiornati (o stanno venendo aggiornati in modo essenziale) e molti quotidiani domani non usciranno nella loro versione cartacea.

Tra i principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, Repubblica, il Sole 24 Ore, la Stampa, il Manifesto, Domani, il Secolo XIX, il Resto del Carlino, il Messaggero e Avvenire hanno avvertito i loro lettori che sul loro sito oggi non verranno pubblicate notizie e che le loro edizioni cartacee domani non usciranno. Il sito di SkyTg24 riprenderà le pubblicazioni domani mattina. Sky Tg24 garantisce però un notiziario in formato ridotto, senza servizi: i giornalisti che appaiono in video lo fanno in accordo con la redazione.

Anche parte della redazione del Giornale partecipa allo sciopero: nel suo comunicato ha precisato che la mobilitazione non è da intendersi contro il governo.

Il Foglio, il Mattino, Libero e la Gazzetta dello Sport stanno invece pubblicando aggiornamenti sui loro siti.

Per quanto riguarda il servizio pubblico, le redazioni di Radio 1, Radio 2 e Radio 3 hanno detto che garantiranno due edizioni ridotte del giornale radio, ciascuna della durata di circa 6 minuti. Lo stesso varrà per il Tg 1, il Tg 2, il Tg 3 e Rainews 24. Le testate regionali produrranno un’edizione di 5 minuti. Rainews.it aggiornerà il sito per due volte nel corso della giornata.

Stanno invece proseguendo con le regolari pubblicazioni alcuni account che fanno informazione sulle piattaforme social come Will, Torcha e Factanza, che non sono coinvolti dallo sciopero perché non sono testate giornalistiche.