Le durate dei governi italiani

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Il governo di Giorgia Meloni è diventato il secondo governo più lungo della storia della Repubblica italiana, come la presidente del Consiglio ha tenuto a far notare con un post sui social network. Dopo essere entrato in carica il 22 ottobre del 2022, infatti, sabato ha raggiunto i 1.288 giorni e ha superato così la durata del quarto governo di Silvio Berlusconi, che resistette dal maggio 2008 al novembre 2011, e del quale la stessa Meloni fece parte come ministra della Gioventù.

Se rimanesse in carica fino al 31 agosto, il governo di Meloni diventerebbe il primo per longevità, superando anche il secondo governo di Berlusconi, che al momento con i suoi 1.412 giorni (quasi quattro anni), trascorsi tra il giugno del 2001 e l’aprile del 2005, è il più lungo della storia repubblicana.

Volendo fare un confronto con i governi precedenti, quello di Mario Draghi durò 616 giorni, dal febbraio 2021 all’ottobre 2022. I due governi di Giuseppe Conte che lo precedettero durarono il primo 461 giorni, dal giugno 2018 al settembre 2019, e il secondo 527 giorni, dal settembre 2019 al febbraio 2021. Il governo di Paolo Gentiloni, che andò dal dicembre 2016 al giugno 2018, durò 536 giorni mentre quello di Matteo Renzi, tra il febbraio 2014 e il dicembre 2016, ne durò 1.024.

Dal 1948 ad oggi in Italia si sono susseguiti 68 governi e 31 presidenti del Consiglio. Ogni governo è rimasto in carica in media 429 giorni, cioè circa un anno e due mesi. Quello più breve fu il primo governo di Amintore Fanfani, della Democrazia Cristiana: durò appena 22 giorni dal 19 gennaio al 10 febbraio del 1954. Cadde così presto perché dopo il giuramento non ottenne la fiducia da parte del parlamento e Fanfani si dimise.

Successe la stessa cosa all’ottavo governo democristiano di Alcide De Gasperi, che durò solo 32 giorni dal 16 luglio al 17 agosto del 1953, e al secondo governo di Giovanni Spadolini, che durò 100 giorni dal 23 agosto al primo dicembre del 1982.

Berlusconi, comunque, detiene il primato non solo per il governo più duraturo, ma anche per essere il presidente del Consiglio che ha governato di più. Durante i suoi quattro governi, infatti, è rimasto in carica per un totale di 3.339 giorni. Al secondo posto c’è Giulio Andreotti con 2.678 giorni in sette governi (di cui due però non ottennero la fiducia). Al terzo posto infine c’è Alcide De Gasperi con 2.591 giorni sempre su sette governi di cui uno, come si è detto, non ottenne la fiducia.

I presidenti del Consiglio che sono rimasti in carica per meno giorni sono Fernando Tambroni, Giuseppe Pella, Arnaldo Forlani, Giuseppe Goria ed Enrico Letta, che governarono tra i 123 e i 300 giorni.