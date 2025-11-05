Il generale Almasri è stato arrestato in Libia

Diversi giornali libici e italiani hanno annunciato che Najim Osama Almasri, il capo della polizia giudiziaria del paese, è stato arrestato nella capitale libica di Tripoli. Repubblica scrive che la notizia è stata confermata da fonti italiane. Almasri era finito al centro di un grosso caso politico all’inizio del 2025, quando era stato prima arrestato dalle autorità italiane e poi riportato in Libia per decisione del governo di Giorgia Meloni, che da allora ha dato ricostruzioni sulla vicenda piuttosto contraddittorie.

Le informazioni attorno al suo arresto sono ancora molto confuse. Sembra che Almasri sia stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una persona migrante trattenuta in uno dei centri di detenzione sotto la sua supervisione. Secondo le informazioni dei giornali libici Almasri è accusato anche di maltrattamenti contro almeno altre 10 persone migranti.

Nei suoi confronti da diversi anni era stato emanato un mandato della Corte penale internazionale per accuse di gravi crimini di guerra e contro l’umanità. Almasri è considerato un importantissimo funzionario di una delle milizie che governano di fatto la Libia, in cui è in corso una guerra civile dal 2011.

