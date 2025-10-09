La Camera ha respinto la richiesta di processare Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri

Come previsto, la Camera dei deputati ha respinto in via definitiva la richiesta di processare il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, quello della Giustizia, Carlo Nordio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I tre sono indagati per aver liberato il generale libico Almasri pochi giorni dopo il suo arresto a Torino a gennaio su mandato della Corte penale internazionale. Il generale è accusato di gravi crimini fra cui torture, omicidi e stupri.

Il voto della Camera era abbastanza scontato dato che i partiti della maggioranza di centrodestra, di cui fanno parte Nordio, Piantedosi e Mantovano, erano contrari all’autorizzazione a procedere. Tutti e tre erano indagati per favoreggiamento personale verso Almasri, Nordio anche per rifiuto di atti di ufficio e Piantedosi e Mantovano anche per concorso in peculato (cioè l’uso non autorizzato di fondi e beni pubblici, dato che Almasri era stato rimpatriato con un volo di stato). Le indagini dovranno essere archiviate, mentre quelle sulla capa di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, sempre sul caso Almasri, per il momento sono ancora aperte.

Il voto della Camera ha confermato il parere, non vincolante, espresso pochi giorni fa dalla giunta per le autorizzazioni (un organo parlamentare che si occupa di casi come questi, e che come la Camera ha una maggioranza di destra). Il processo era stato richiesto dal tribunale dei ministri, il particolare collegio di giudici che indaga sui reati commessi da un presidente del Consiglio o da un ministro nell’esercizio delle loro funzioni.

Il voto si è tenuto con scrutinio segreto e richiedeva la maggioranza assoluta dei deputati, quindi 201 voti: 251 voti sono stati espressi contro il processo a Nordio, 252 contro quello per Mantovano, e 256 contro quello per Piantedosi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha detto che i parlamentari della maggioranza presenti erano 235 (con una decina di assenti): significa che una ventina di voti dovrebbe provenire dai deputati dell’opposizione.